Svećenik iz SAD-a koji zagovara smrtnu kaznu za pobačaj silovao 13-godišnjakinju

Pastor Stephen Bratton, iz baptističke crkve Grace Family u Houstonu, navodno je počeo zlostavljati djevojčicu kada je imala samo 13 godina. Silovao ju je više puta dnevno tijekom dvogodišnjeg razdoblja.

Uhapšen je u petak.

Prijavili ga drugi pastori

Crkva je izjavila da je Bratton, otac sedmero djece, prošlog mjeseca priznao svoja zlodjela dvojici drugih pastora, prenosi “Index“.

“Ovakvo odvratno djelo osuđuje i biblijski i građanski zakon”, navodi se u priopćenju crkve Grace Family.

Istoga dana kada su pastori saznali za navodno zlostavljanje, kontaktirali su policiju. Brattona su ubrzo nakon toga izopćili iz Crkve.

Podržavao smrtnu kaznu za abortus

Pastor Stephen Bratton otvoreno je i javno podržavao novi prijedlog zakona u Teksasu prema kojem bi pobačaj bio nezakonit te bi žena u slučaju da se dokaže da je pobacila, bila optužena za ubojstvo i prijetila bi joj smrtna kazna.

