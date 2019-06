Ona je bila jedina beba rođena u černobiljskoj katastrofi: Pila je mlijeko radioaktivnih krava, kupala se u zagađenoj reijci, a evo kako danas izgleda

Advertisements

Marika (19) je jedino dijete rođeno kontaminiranoj černobiljskoj zoni, poslije nuklearne eksplozije 1986. godine. Roditelji su odbili da napuste opasnu zonu jer im nije nađen alternativni smještaj.

Mariyka Sovenko, the only kid born inside Chernobyl exclusion zone, drinking milk from a cow grazing on irradiated pastures is now a healthy girl with hidden ‘superpowers’#Chernobyl #ChernobylHBO #Survivor pic.twitter.com/eysFldEIlu

— Lilly Margraf (@LillyMargraf) 13. lipnja 2019.