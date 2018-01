Papa Franjo se izvinio zbog izjave kojom je štitio biskupa

On je rekao kako je shvatio da su njegove riječi povrijedile mnoge, ali je izrazio uvjerenje da je čileanski biskup Juan Barros nedužan. Papa je o tome govorio u avionu pri povratku u Rim.

Papa je ranije izjavio da oni koji optužuju biskupa čine klevetu, ali ga je zbog toga upozorio kardinal iz Bostona Sean O'Malley kazavši kako je to povrijedilo žrtve zlostavljanja.

“Izvinjavam im se ako sam ih nehotice povrijedio, ali je to rana koji sam napravio bez namjere. To me jako boli”, rekao je papa Franjo.

Biskup Barros nije optužen za zlostavljanje nego samo za prisustvo u trenutku kada je drugi svećenik zlostavljao dječake, piše “Fena”…

