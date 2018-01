Gori kuća Billa i Hillary Clinton u predgrađu New Yorka

Dom bivšeg američkog predsjednika i njegove supruge, kandidatkinje na posljednjim predsjedničkim izborima u SAD-u, nalazi se na adresi 15 Old House Lane, u njujorškom predgrađu Chappaqua.

Prema prvim izvještajima, požar je izbio na drugom spratu rezidencije, a još nije poznato šta ga je uzrokovalo, javlja “911 Breaking News”. Ova nekretnina je u vlasništvu Clintonovih od 1999. godine, a plaćena je 1,9 miliona dolara, prenosi “Hina”…

Breaking: Multiple crews on the scene at @HillaryClinton house in #Chappaqua fire is reportedly knocked down @News12WC pic.twitter.com/86GIakMU4J

— Nadia Galindo (@NadiaGalindoTV) January 3, 2018