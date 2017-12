Kako su viktorijanski muslimani slavili Božić

U šest sati ujutro 25. decembra 1888., zimsko sunce još nije bilo izašlo nad engleskim gradom Liverpoolom.

U jednoj viktorijanskoj kući u nizu, sve je vrvilo od aktivnosti.

Blaga svjetlost svijeće na adresi Brougham Terrace br. 8 otkrivala je muškarce i žene koji su užurbano postavljali dekoracije i pripremali hranu za veliko predstojeće slavlje, Božić.

A u uglu, poznati viktorijanski prizor, žena koja svira klavir i diriguje probe himni. Glas pjevača utišalo je zavijanje oštrog sjeveroistočnog vjetra zbog kojeg su klepetala tanka staklena okna.

Iznad je opisana prva britanska džamija i muslimanska zajednica koja se pripremala za svoj prvi Božić.

U osam sati, nakon što je predvodio malu kongregaciju u jutarnjoj molitvi, imam je konačno otvorio vrata džamije.

Imam William Henry “Abdullah” Quilliam osnovao je ovu džamiju nakon prelaska na islam 1887, u dobi od 31 godine.

Poziv siromasima

Pozdravilo ga je više od 100 gradskih siromaha koji su bili pozvani da uživaju u humanitarnom božićnom doručku unutar zdanja koje su lokalni mještani zvali “islamska crkva”.

Dok je grupa nedavnih obraćenika služila siromasima bogati obrok koji se sastojao od “sendviča, hljeba, mesa, štruce sa sjemenkama, slatkih peciva, hljeba i putera, čaja i kafe”, začula se muzika.

Himne u čast rođenja poslanika Isaa ili Isusa, odjekivale su dvoranom. Do večeri je broj posjetitelja znatno porastao. Pročulo se za ovaj događaj, a muslimani su ponudili “solidan obrok” i mali muzički koncert posjetiteljima.

Zabava je počela sa “prekrasnim izvedbama” dvojice mladih muslimana prije “ljupkih zvukova citre, zvona i mandoline” izvjesne gospođice Warren.

Ključni je bio šou “sa magičnom lampom” i prikazivanje fotografija sa nedavnog imamovog putovanja po dalekim muslimanskim zemljama.

Ovi opisi viktorijanskih muslimana na Božić uzeti su iz Polumjeseca, prvih muslimanskih novina u ovoj državi.

Ovaj list je objavljivao Liverpulski muslimanski institut između 1893. i 1907. i odnedavno je dostupan na internetu zahvaljujući saradnji Udruženja Abdullah Quilliam – koje se nalazi u historijskoj džamiji – i Britanske biblioteke.

“Ovo nas podsjeća na činjenicu da je postojala ranija generacija muslimana, koja je tražila načine da širi riječ islama kroz pronalazak dodirnih tačaka, a ne stvari oko kojih se može prepirati”, kaže Timothy Winter, istaknuti britanski muslimanski naučnik.

Winter, dekan Muslimanskog koledža u Cambridgeu i predavač islamskih studija na Teološkom fakultetu Univerziteta u Cambridgeu, prešao je na islam 1979. On je detaljno proučavao arhive.

Prva britanska muslimanska zajednica većinom se sastojala od konvertita.

Božićni prizori, opisani u svakom januarskom izdanju Polumjeseca, mogu predstavljati iznenađenje za neke.

Winter kaže da su svečanosti pokazale spremnost da se preuzmu lokalne tradicije, što je bilo lakše jer je grupa s njima odrasla.

“Posjedovali su duh otvorenosti i gostoljubivosti i više su ih zanimali Bog i istina i prenošenje poruke [nasuprot] pitanjima granice i pitanjima identiteta i razlika”, Winter je rekao “Al Jazeeri“.

Viktorijanski muslimani nisu slavili Božić u kršćanskom smislu, kaže Humayun Ansari, profesor i autor knjige The Infidel Within: Muslims in Britain since 1800.

Oni su jednostavno željeli da se otvore prema zajednici.

Ponašajući se tako, Ansari kaže, Quilliam i prvi muslimani su „prilagođavali lokalnoj kulturi“ svoj muslimanski identitet.

“Quilliam u ovim ranim primjerima pokušava prenijeti poruku da je islam poznatiji britanskim kršćanima nego što misle. On pokušava pokazati da to nije nešto strano i nepoznato, već dio abrahamske tradicije”, rekao je Ansari za “Al Jazeeru”.

“Prvi britanski muslimani su uzimali one elemente izvorne britanske kulture koji su smatrani prihvatljivim unutar islamskog okvira i povezivali su ih sa svojim vjerskim identitetom. Na taj način oni pružaju strategiju i primjer kako bi izvorni britanski muslimanski identitet mogao izgledati danas.”

Osim džamije, liverpulski muslimani su osnovali i školu, sirotište i muzej.

U školi je predavano po planu i programu koji je integrisao islam sa standardnim britanskim obrazovanjem, uključujući časove muzike.

Učestvovali su u književnim večerima i debatama pod naslovom Noć sa Charlesom Dickensom, Oliverom Cromwellom i drevnim Britancima.

Dječaci su na igralištima igrali fudbal i kriket.

List “Polumjesec”, čiji je urednik bio Quilliam, redovno je objavljivao inspirativne citate istaknutih Britanaca kao što su Shakespeare i Lord Tennyson.

Quilliamova uloga i utjecaj bili su takvi da ga je osmanski sultan proglasio šejhul-islamom, a kada je otišao iz Liverpoola 1908, izgleda da se njegova zajednica raspala.

Danas u Velikoj Britaniji živi više od 2,5 miliona muslimana, i za razliku od Quilliamove zajednice, oni potječu iz mnoštva etničkih i kulturnih zajednica i drugačije praktikuju islam.

“Viktorijanski muslimani su bili mala zajednica gotovo isključivo bijelih Engleza”, kaže Sadiya Ahmed, osnivačica organizacije Everyday Muslim, koja se bavi očuvanjem britanskog muslimanskog naslijeđa.

“Danas u Velikoj Britaniji imamo muslimane čije porodice dolaze iz raznih krajeva svijeta, kao i one koji su po etničkom porijeklu Englezi, i to neizbježno znači da oni pristupaju Božiću na niz različitih načina”, rekla je za “Al Jazeeru”.

Ovo pitanje je nedavno došlo u fokus javnosti kada je supermarket Tesco objavio svoju reklamnu prazničnu kampanju u kojoj je prikazana muslimanska porodica kako slavi Božić.

Kritičari su prijetili da će bojkotovati ovu kompaniju jer islam vide kao nekompatibilan sa Božićem.

Međutim, drugi su s radošću dočekali reklamu kao simbol prihvatanja multikulturalizma.

“Neki [muslimani] će se u potpunosti kloniti Božića kao kršćanskog festivala, vjerujući da on nema nikakve veze sa islamom”, kazala je Ahmed.

“Drugi ovu proslavu prihvataju kao sekularnu britansku tradiciju, kite jelke, razmjenjuju poklone i jedu halal ćurku na Božić. A biće i onih koji će ovaj praznik posmatrati kao slavljenje rođenja važnog poslanika islama.”

“Britanska muslimanska zajednica je daleko raznovrsnija danas nego u vrijeme kada je Quilliam bio živ, i zato su stavovi muslimana u vezi Božića jednako raznovrsni.”

