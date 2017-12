Saddamovo jezivo upozorenje i danas progoni svijet

Godinama prije nego su ga uhvatile američke snage Sadam nije znao što radi vlada u Iraku, a on je bio potpuno okupiran pisanjem knjige i nije obraćao pažnju na to što radi vojska i njegovi ljudi u vladi, otkrio je John Nixon, bivši analitičar CIA-e, čovjek koji je prvi ispitivao Sadama nakon uhićenja u svojoj knjizi “Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein”.

“On uopće nije vodio državu. Prilikom uhićenja stalno se žalio na modrice i porezotine, nije čak niti imao nikakav plan kako obraniti Irak”, otkriva Nixon, koji je osim ispitivanja diktatora bio zadužen za prepoznavanje Sadama prije nego Amerika objavi vijest da je Sadam uhićen.

Sadama je identificirao prema jednoj staroj rani od metka i dvije plemenske tetovaže. I nakon uhićenja Sadam je ostao arogantan, a prema Nixonovim riječima, vrlo vjerojatno nije bio svjestan da je gotov.



Neumorna ispitivanja

Vrlo brzo nakon uhićenja, započela su opsežna ispitivanja objedinjena u program nazvan “Pustinjski pauk”, a vršila su se pod nadzorom FBI-a. Oni su u svojim šakama imali najpoznatijeg zatvorenika na svijetu. U međuvremenu je otpočelo i njegovo suđenje u listopadu 2005., a na njemu su se i navodile stvari koje je Saddam govorio na intervjuima, odbacujući optužbe da je ratni zločinac.

Među ostalim, posrnuli je diktator rekao kako nikad nije imao kemijsko oružje, jer da je, upotrijebio bi ga na SAD-u, kao i to da je SAD iskoristio 11. rujna kako bi neopravdano napali Irak. Naposljetku je, 5. studenog 2006., Saddam proglašen krivim po svim točkama optužnice te je osuđen na smrt vješanjem. On je preko svojih branitelja sudu i javnosti tada poručio “spreman sam umrijeti časno i bez straha”.

Pušio cigare i želio razgovarati, a ne biti ispitivan

Specijalist Steve Hutchinson bio jedan od zaduženih za čuvanje Saddama do izvršenja kazne. O tom zadatku nije smio govoriti niti svojoj obitelji, on i njegovi kolege nisu smjeli koristiti mobitele, voditi dnevnik i sva njihova komunikacija s vanjskim svijetom je bila pod strogim nadzorom.

Jednog dana je nadzirao Saddama dok je u njegovom društvu bio njegov bivši poručnik, koji mu je služio kao prevoditelj za Amerikance. Iako je bio osuđen, Amerikanci su mu davali kubanske cigare i omogućavali neke slobode. Jedne večeri sam čuo kako Saddam i njegov prevoditelj mumljaju i pjevuše neku molitvu. Kad me je Saddam primijetio, rekao je nešto svom poručniku. On se tada okrenuo prema meni i pitao me “otkuda sam”. To je zanimalo Husseina, ispričao je Hutchinson Newsweeku. “Rekao sam kako sam Amerikanac. A prije toga – pitao me, valjda zbunjen mojom tamnom puti. Rekao sam kako sam dijelom Indijanac. Tada je stavio jedan prst iza svoje glave da glumi pero a ruku ispred usta te je počeo imitirati indijanski vojni poklič. Ja sam se počeo smijati”, prisjeća se Hutch.

Nekoliko tjedana kasnije, na sam dan Božića, Saddam je čekao odgovor na svoju žalbu na presudu. Te je večeri upalio svijeću te objasnio čuvaru kako to čini za svoju ženu. Budući da nikad prije nije želio govoriti o svojim ženama, već bi odmah okrenuo razgovor na svoju djecu. To je začudilo čuvare, osobito kad im je počeo pričati da je to njihova tradicija te da joj piše pjesmu. Sutradan je njegova žalba odbijena.



Jezivo posljednje upozorenje

U CIA istražitelja Nixona je gledao pogledom punim mržnje, a Nixon mu je počeo postavljati pitanja: “Kada ste zadnji put vidjeli svoje sinove?”, na što mu je Sadam odgovorio pitanjima: “Tko ste vi? Jeste li vi vojni obavještajci? Odgovorite mi! Recite tko ste!”. Na ispitivanju je tvrdio da nije planirao ubojstvo predsjednika Busha starijeg, a onda je izgovorio riječi koje danas s onim što se događa u Iraku zvuče prilično jezovito: “Nećete uspjeti. Vidjet ćete da nije lako upravljati Irakom!”.

To njegovo upozorenje odnosilo se na težinu vladanja podijeljenom zemljom koja ni danas, 11 godina nakon njegove smrti, nije pronašla mir te i danas svakodnevno uzima žrtve.

Nije tražio oproštaj i nije pokazao ni mrvu straha

Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Muvaffak al-Rubai je nadgledao vješanje i otkrio detalje vezane za taj događaj. “Je li bio zločinac? Je. Ubojica? Je. Krvnik? Je. Ali je ostao snažan do kraja”, tvrdi Rubai. On se sjeća kako je Sadam ušao sam kod njega u prostoriju zatvora gdje je pogubljenje izvršeno pije 11 godina, a nosio je sako i bijelu košulju, ponašao se normalno i opušteno, ne pokazavši ni trunku straha.

“Naravno, neki ljudi su tražili od mene da kažem kako se onesvijestio ili da je bio drogiran”, napominje Rubai i ističe: “Nisam od njega čuo ni riječ o pokajanju, nije se pomolio Bogu za milost, niti je tražio oproštaj, kao što bi, svakako, učinio neko tko će umrijeti za koju minutu”. Rubai je, kaže, potom odveo Sadama, koji je imao lisice na rukama i držao Kuran, kod suca koji mu je pročitao optužnicu, a Sadam je ponovio: “Smrt Americi! Smrt Izraelu! Živjela Palestina! Smrt perzijskim svećenicima!” Nakon toga, Rubai je odveo Sadama u prostoriju sa vješalima.

“Zastao je, pogledao u vješala, zatim u mene, pa spustio pogled… i rekao: “Doktore, ovo je za muškarce”, prepričava Rubai. Kada je došao trenutak da se popne na vješala, noge su mu bile još vezane, pa su Rubai i ostali morali odvući do stepenica. Neposredno prije vješanja, svjedoci su mu dobacili podrugljivo: “Živio Muhamed Bakr al-Sadr!” i “Moqtada, Moqtada!”, što se odnosilo na Sadamovog protivnika koji je ubijen za vrijeme njegove vladavine i na njegovog rođaka, koji je došao na čelo moćne policije poslije 2003.

Sadam je odgovorio: “Zar su to muškarci?” i, prije nego što je povučena poluga, počeo je učiti stihove iz Kur'ana, koje nije uspeo izgovoriti do kraja: “Potvrđujem da nema drugog Boga osim Allaha, a Muhammed…”, i to su bile njegove posljednje riječi, prenosi “Express“.

Saddam Hussein je pogubljen je 30. decembra 2006. godine.

