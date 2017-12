Trump optužio “CNN” da prenose lažne vijesti: “Uhvaćeni su na djelu”

U jutarnjem nizu tweetova, Trump je objavio: “CNN + lažne vijesti + jučer počinio perfidnu i namjernu pogrešku“.

“Uhvaćeni su na djelu, kao i jako izolovan Brian Ross pri ‘ABC Newsu’“, dodao je, spomenuvši novinara suspendovanog zbog netačne informacije, prenosi “Index“…

Fake News CNN made a vicious and purposeful mistake yesterday. They were caught red handed, just like lonely Brian Ross at ABC News (who should be immediately fired for his “mistake”). Watch to see if @CNN fires those responsible, or was it just gross incompetence?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. prosinca 2017.