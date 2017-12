Erdogan: “Izrael je okupatorska država”

Erdogan je u Istanbulu govorio na zatvaranju Sedmice inovacije i poduzetništva, koju je organizovalo Vijeće turskih izvoznika.

Tom prilikom Erdogan se osvrnuo na aktuelna dešavanja, prvenstveno na odluku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trumpa da Jerusalem prizna glavnim gradom Izraela.

“Izrael je okupatorska država. Trenutno tamo njihova policija puca po mladima i djeci, te provodi teror. Avionima F-16 napadaju Gazu. S druge strane, napadaju Palestinu“, poručio je Erdogan.

Iznio je žestoke kritike na račun američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s njegovom odlukom o priznanju Jerusalema kao glavnog grada Izraela.

“Trump želi doći do nekog cilja vodeći se time “Ja sam uradio i stvar je gotova’. Oprostite, ali voditi svijet nije tako jednostavo. Snaga vam ne može to dati za pravo. Posebno poručujem liderima velikih zemalja, vaš zadatak nije da u svijetu proizvodite sukobe, već da uspostavljate mir. To treba da radite“, rekao je Erdogan.

Poručio je kako je Trumpova odluka o Jerusalemu najveći udarac nanijela Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN), čiji su član i Sjedinjene Američke Država.

“Posljednjom izjavom (predsjednika Trumpa) SAD je zanemario rezolicuju Vijeća sigurnosti UN-a iz 1980. godine, ispod koje se nalazi i potpis upravo ove zemlje. Da li je takvo nešto moguće? Ispod se nalazi tvoj potpis, a nakon toliko vremena ti to poričeš. Ujedinjeni narodi koje nepoštuju i prema kojem ne obraćaju pažnju čak ni stalne članice VSUN-a, ne može imati nikakav autoritet, niti vjerodostojnost za ostale zemlje članice UN-a. Niko nije iznad vladavine prava“, istakao je turski predsjenik Erodgan.

Na kraju je istakao kako se sudbina Jerusalema ne smije prepustiti okupatorskoj zemlji (Izraelu) koja od 1967. otima teritoriju Palestincima.

“Sudbina Jerusalema ne smije biti prepuštena u ruke okupatorskoj državi koja od 1967. godine, kršeći sva pravna i etička pravila, otima teritoriju Palestinaca. To bi se moglo nazvati prepuštanjem ovce divljem vuku. Jerusalem je zjenica našeg oka. Jerusalem je naša prva kibla. Jerusalem je za naša crvena linija. To neka se zna“, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

