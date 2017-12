PAKAO U LOS ANGELESU: Požar se nezaustavljivo širi, gore kuće, evakuirana elitna četvrt Bel Air, imanje Ruperta Murdocha u plamenu

Nekoliko požara je bjesnjelo u srijedu u okolici Los Angelesa a više od 200.000 ljudi je bilo obuhvaćeno naredbom za evakuaciju, pa tako i elitna četvrt Bel-Air u kojoj je vatra zaprijetila hiljadama kuća, dok se bliži kraj godine koju će u Kaliforniji pamtiti po velikim požarima, prenosi “Net“.

An inferno engulfs the Los Angeles region, forcing more than 200,000 people to flee and threatening thousands of homes, including the luxurious Bel-Air neighborhood dotted with mansions https://t.co/hpFMdSbk9j pic.twitter.com/nkcLR141X0

— AFP news agency (@AFP) December 7, 2017