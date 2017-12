Dijete je donijelo domaći u školu, a kada su mu nastavnici otvorili svesku HITNO SU POZVALI POLICIJU

Na crtežu je bila prikazana masovna pucnjava u školi koja je u plamenu, dok na ljude koji bježe puca čovjek sa pištoljem. Dvoje ljudi nacrtano je kako leži na zemlji u, kako se smatra, lokvama krvi. Na papiru su ispisane riječi “pju, pju, pju” i “AAA, peče“.

Advertisements

Sheriff Harrison announces the arrest of Robert Paul Alexander Edwards (33) of Mexico Beach, FL. Edwards was arrested today and charged with violating Florida State Statute 836.10 – Written threat to kill or do bodily injury. https://t.co/z0dVUA8VEa @PSJ_Star @WJHG_TV @WMBBTV pic.twitter.com/Y5thsXGVVW

— Gulf County Sheriff (@GulfCountySO) 2. prosinca 2017.