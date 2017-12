Sirija: U zračnim napadima Assadovih snaga ubijeno osam civila

Napadi snaga režima bili su usmjereni na područja Haresta, Madyara, Arbin i Misraba, navodi dopisnik Anadolije iz Damaska. Kazao je da je šestero civila poginulo u Arbinu i još dvoje u Haresti.

U utorak popodne Assadov režim se složio s uvjetima ruskog primirja, koji pokrivaju i područje istočne Ghoute. To predgrađe Damaska nalazi se u mreži deeskalacionih zona, u kojima su strogo zabranjene agresorske akcije, a što je podržavaju Turska, Rusija i Iran.

Ipak, snage režima su nastavile napade na to područje, što je dovelo do smrti desetina ubijenih i ranjenih civila. Prema lokalnim izvještajima iz Civilne zaštite od 14. novembra do 2. decembra ubijeno je najmanje 140 civila u napadima Assadovih snaga u tom području.

