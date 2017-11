Hejli: Ako izbije rat, Sjeverna Koreja će biti potpuno uništena

Američka ambasadorka pri UN Niki Hejli rekla je na hitno sazanoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN tim povodom da SAD nikad nisu željele rat sa Sjevernom Korejom, javlja “Tanjug”.



“Ako do rata dođe, to će biti zbog kontinuiranih akcija agresije kakvu smo vidjeli u utorak. A ako do rata dođe, nema greške, sjevernokorejski režim će biti potpuno uništen”, rekla je Hejli.

Ona je istakla da su SAD zatražile od Kine da obustavi snabdjevanje Sjeverne Koreje energentima, prenosi Rojters.

Ambasador Rusije u UN Vasilij Nebenzja pozvao je Pjongjang da obustavi nuklearne testove, a SAD i Južnu Koreju da ne održavaju vojne vježbe u decembru, jer bi to “zapalilo ionako već eksplozivnu situaciju”.

