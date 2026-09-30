Iran pred novim udarom: Lijekovi poskupjeli i više od tri puta, pacijenti očajni

Pacijenti u Iranu suočavaju se sa sve težom situacijom jer cijene lijekova drastično rastu, dok su pojedine terapije postale gotovo nedostupne. Američka pomorska blokada i pooštrene sankcije dodatno vrše ogroman pritisak na farmaceutski sektor ove zemljeCijene pojedinih medicinskih preparata porasle su više nego trostruko, dodatno opterećujući kućne budžete građana, sedam mjeseci nakon izbijanja sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Izraelom.

Nezaposlenost u porastu

Istovremeno, naglo rastu i cijene hrane i osnovnih životnih potrepština. Nezaposlenost je također u porastu, dok je nacionalna valuta pala na rekordno nizak nivo i izgubila polovinu svoje vrijednosti.

Rat je tako postao ozbiljan test ekonomske izdržljivosti Irana. Dok je Iran pokušavao utjecati na globalne cijene energenata napadima na naftne rute u regiji, Sjedinjene Američke Države odgovorile su nastojanjem da oslabe iransku ekonomiju blokadom luka i uvođenjem sve strožijih sankcija.

Iako zvanični podaci pokazuju da Iran na domaćem tržištu proizvodi više od 80 posto lijekova, farmaceutska industrija ostaje izuzetno ranjiva jer u velikoj mjeri ovisi o uvoznim sirovinama.

Prije početka sukoba, većina sirovina i farmaceutskih komponenti u Iran je dopremana morskim putem. Međutim, američka pomorska blokada prekinula je ove transportne linije, zbog čega su uvoznici medicinskih proizvoda bili primorani pronaći alternativu.Zbog toga su prešli na znatno skuplji zračni transport. No, i ovaj kanal sada je ugrožen novim sankcijama usmjerenim protiv iranskih aviokompanija, što je dovelo do obustave brojnih međunarodnih letova,piše Avaz

Ozbiljni problemi

Dok iz bolnica još nema zvaničnih prijava o masovnim nestašicama lijekova, ozbiljni problemi sve su vidljiviji u apotekama.

Domaću farmaceutsku proizvodnju dodatno su pogodili zračni napadi, u kojima je oštećeno više od 40 farmaceutskih fabrika. Među njima su i pogoni koji proizvode lijekove namijenjene oboljelima od raka.

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