Tramp nikada nije bio manje popularan: Amerikanci sve nezadovoljniji zbog cijena i rata u Iranu

Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo njegove političke karijere, pokazalo je novo istraživanje Reutersa i Ipsosa. Istovremeno, sve je više Amerikanaca nezadovoljno njegovim odnosom prema troškovima života i ratu u Iranu.Pad podrške dolazi u trenutku kada republikanski birači sve više izražavaju nezadovoljstvo zbog visokih troškova života i nepopularnog rata u Iranu.

Istraživanje je provedeno tokom četiri dana, a završeno je u nedjelju. U međuvremenu je Tramp iz Bijele kuće uklonio tri velika medija, dok je najavio i da bi Kennedy Center u Vašingtonu mogao biti srušen ukoliko njegovo ime ne bude dodano nazivu centra.

Podaci istraživanja pokazuju i da birači sve više naginju demokratama uoči izbora 3. novembra, na kojima će se odlučivati o kontroli Kongresa u naredne dvije godine.

Pad podrške

Trampova ukupna podrška pala je sa 35 na 32 posto. Među republikancima je podrška u samo sedam dana pala sa 82 na 73 posto.

Kada je Tramp u januaru 2025. godine inauguriran, podržavalo ga je 47 posto Amerikanaca.

Inflacija i rat u Iranu

Samo 17 posto ispitanika odobrava način na koji Tramp upravlja troškovima života. Nezadovoljstvo među republikancima raste od februara, kada je Tramp započeo rat u Iranu, a cijene benzina i dizela počele rasti.Među republikancima 51 posto ne odobrava Trampovu ekonomsku politiku, dok je podržava 44 posto.

Trampov rejting sada je niži od bilo kojeg zabilježenog rejtinga njegovog prethodnika Džoa Bajdena, čija je najniža podrška iznosila 35 posto krajem oktobra 2024. godine.

Samo 34 posto Amerikanaca podržava vojne napade na Iran. Sukob je doveo do prekida značajnog dijela globalnog tržišta nafte i plina s Bliskog istoka.

Tramp je ranije govorio da bi rat mogao trajati sedmicama, a nedavno je obećao da će biti okončan “odmah nakon izbora”. Ipak, 82 posto ispitanika smatra da će sukob trajati duže.

Demokrate u prednosti

Među registrovanim biračima 43 posto kaže da bi na izborima za Kongres podržalo demokrate, dok bi republikance podržalo 35 posto.

Prednost od osam procentnih poena najveća je koju su demokrate zabilježile u istraživanjima Reutersa i Ipsosa ove godine,piše Avaz

Gubitak bilo kojeg doma Kongresa dodatno bi otežao Trampu provođenje njegove političke agende u drugoj polovini mandata.

Kada je riječ o imigraciji, Tramp ima podršku 79 posto republikanaca, dok njegov odnos prema tom pitanju odobrava 36 posto Amerikanaca, a 55 posto ga ne odobrava.

Njegov odnos prema kriminalu odobrava 35 posto Amerikanaca, dok ga 50 posto ne odobrava.

Istraživanje Reutersa i Ipsosa provedeno je putem interneta na uzorku od 1.277 punoljetnih osoba u Sjedinjenim Američkim Državama. Margina greške iznosi tri procentna poena.

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