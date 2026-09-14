SAD uvele nove sankcije ruskoj VTB banci zbog veza s Iranom

Ova mjera nadovezuje se na sankcije uvedene VTB banci, drugom najvećem ruskom kreditoru, još 2022. godine, kada je banka sankcionisana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu punog obima.

„U okviru operacije ‘Economic Outcast’, Ministarstvo finansija nastavit će ciljati i ometati one koji pružaju materijalnu, tehnološku ili finansijsku podršku koja iranskom režimu omogućava održavanje njegovih terorističkih aktivnosti“, rekao je američki ministar finansija Scott Bessent u saopćenju.

„Ministarstvo finansija neće tolerirati bilo kakvu podršku režimu i nastavit će identificirati, razotkrivati i izolirati one koji omogućavaju Iranu da djeluje“, dodao je Bessent.

Bessent je prošle sedmice upozorio da će administracija predsjednika Donalda Trumpa sankcionisati veliku banku u okviru nastavka ekonomskog pritiska na Teheran, s ciljem okončanja sukoba između SAD i Irana koji traje duže od šest mjeseci.

Sjedinjene Američke Države od početka sukoba u februaru uvele su niz ekonomskih mjera protiv Irana. Sankcije su obuhvatile izvoz nafte, brodske i transportne mreže, kanale za nabavku oružja, finansijske posrednike, berze digitalne imovine i veze u oblasti avijacije.Ova mjera nadovezuje se na sankcije uvedene VTB banci, drugom najvećem ruskom kreditoru, još 2022. godine, kada je banka sankcionisana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu punog obima.

„U okviru operacije ‘Economic Outcast’, Ministarstvo finansija nastavit će ciljati i ometati one koji pružaju materijalnu, tehnološku ili finansijsku podršku koja iranskom režimu omogućava održavanje njegovih terorističkih aktivnosti“, rekao je američki ministar finansija Scott Bessent u saopćenju.

„Ministarstvo finansija neće tolerirati bilo kakvu podršku režimu i nastavit će identificirati, razotkrivati i izolirati one koji omogućavaju Iranu da djeluje“, dodao je Bessent.

Bessent je prošle sedmice upozorio da će administracija predsjednika Donalda Trumpa sankcionisati veliku banku u okviru nastavka ekonomskog pritiska na Teheran, s ciljem okončanja sukoba između SAD i Irana koji traje duže od šest mjeseci.

Sjedinjene Američke Države od početka sukoba u februaru uvele su niz ekonomskih mjera protiv Irana. Sankcije su obuhvatile izvoz nafte, brodske i transportne mreže, kanale za nabavku oružja, finansijske posrednike, berze digitalne imovine i veze u oblasti avijacije.

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