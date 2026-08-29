Najmanje 27 mrtvih u masakru kod Kijeva, među povrijeđenima i djeca

Spasilačke ekipe evakuirale su ukupno 381 osobu, dok je prema prvim procjenama oštećeno približno 50 stambenih objekata.

Napad se dogodio u petak navečer oko 20.10 sati u selu Mila. Ruski dron pogodio je, odnosno pao na područje jednog preduzeća, nakon čega je izbio veliki požar. Uslijedile su snažne eksplozije materijala koji je bio uskladišten na lokaciji, a vatra se potom proširila i na okolne kuće.

Istraga pokrenuta

Ukrajinsko Državno tužilaštvo pokrenulo je istragu o samom ruskom napadu, ali i o mogućem propustu odgovornih osoba u vezi sa skladištenjem eksplozivnih predmeta i materijala.

Istražitelji trebaju utvrditi pod kojim su uslovima opasne materije bile smještene na području preduzeća, jesu li za njihovo skladištenje postojale odgovarajuće dozvole te ko je među nadležnim službenicima donio odluke o njihovom čuvanju.

Ukrajinski premijer Serhij Korecki slučaj je opisao kao „kriminalni nemar“ i zatražio strogo sankcionisanje svih odgovornih.

Poručio je da je nedopustivo ponavljati iste propuste u petoj godini potpune ruske invazije te da odgovorni moraju biti kažnjeni kako bi se spriječile slične tragedije.

Korecki je istovremeno podsjetio na raniji napad na skladište u Višnjevu kod Kijeva, ocijenivši da nadležne institucije očigledno nisu izvukle dovoljno pouka iz tog događaja.

Eksplozije odjekuju satima

Zbog velikog požara i opasnosti od novih detonacija, vlasti su privremeno zatvorile dio autoceste Kijev–Čop. Odluka je donesena kako bi hitne službe nesmetano mogle djelovati na terenu i kako bi se stanovništvu omogućila sigurnija evakuacija.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se snažna eksplozija, nakon koje se iznad područja podigla ogromna vatrena kugla.

Na mjestu događaja satima su intervenisali vatrogasci, policija, pirotehničari i druge spasilačke ekipe. Broj žrtava povećavao se tokom noći kako su timovi ulazili u teško dostupne dijelove pogođenog područja i nastavili potragu.

Masovni napad

Napad na područje Buče bio je dio šire ruske zračne operacije protiv Ukrajine.

Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija od petka navečer prema Ukrajini lansirala ukupno 267 dronova, kao i protubrodsku raketu Oniks i balističku raketu Iskander.

Prema navodima ukrajinske protuzračne odbrane, do subote ujutro oborena su ili elektronskim putem neutralizirana 233 drona.

U još jednom ruskom napadu dronom na Herson poginuo je muškarac, dok je 44-godišnja osoba povrijeđena usljed eksplozije i gelera. Još dvije osobe zadobile su povrede u napadu na kijevski okrug Svjatošin, prenose Vijesti

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