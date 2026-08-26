Svijet

Iran i Oman postigli sporazum o “privremenom okviru” za upravljanje Hormuškim moreuzom

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Objavljeno prije 31 minuta

Iran i Oman postigli su sporazume o podjeli tranzita u Hormuškom tjesnacu i prihodima od njega, rekao je glasnogovornik iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde, dodajući da su se SAD miješale u pregovore između Omana i Irana, što je dovelo do njihovog kašnjenja.

„ Postignuti su sporazumi o udjelu svake zemlje u vodama tjesnaca, kao i o udjelu Irana i Omana u prihodima. Postigli smo rezultate koji su prihvatljivi objema stranama“, objavila je IRGC , prema državnoj novinskoj agenciji Sepah, prenosi Bloomberg.

Ministarstva vanjskih poslova dviju zemalja jučer su izdala zajedničku izjavu u kojoj navode da su razgovarali o “privremenom okviru” za upravljanje Hormuškim tjesnacem.

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi jučer je izjavio da Iran i Oman već 40 dana pregovaraju o sporazumu o tranzitu kroz Hormuški tjesnac te da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 kilometara, s ulaznom točkom i dijelom izlazne rute kroz iranske teritorijalne vode.

Dodao je da dogovor s Omanom “ne znači otvaranje Hormuškog tjesnaca” te da je predložena karta za prolaz kroz tjesnac došla od iranskih oružanih snaga te da će uslijediti pregovori o trajnom sporazumu.


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