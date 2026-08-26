Toplotni talas u Francuskoj omogućio prirodno izlijeganje nilskih krokodila

Dok se jaja nilskih krokodila u prirodi izlegu u podzemnim gnijezdima, zoološki vrtovi ih obično inkubiraju u pažljivo kontrolisanim inkubatorima, uz stalno praćenje temperature i vlažnosti.

„Prvi put smo imali inkubaciju koja se u potpunosti odvijala u prirodnim uslovima“, rekao je za AFP Samuel Martin, direktor rezervata u gradu Pierrelatte na jugoistoku Francuske.

Park “La Ferme aux Crocodiles” predstavlja se kao najveći park za divlje životinje u Evropi posvećen prvenstveno gmizavcima.

U subotu su posjetioci obavijestili osoblje nakon što su primijetili da se 10 nilskih krokodila izleglo bez ikakve ljudske intervencije. Međutim, oduševljenje posjetilaca i veterinarskog tima ubrzo je zamijenila zabrinutost.

„Neviđeni prirodni proces“ koji je doveo do izlijeganja mladunaca prije svega je „pokazatelj klimatskih promjena“, rekao je Martin.

Jaje nilskog krokodila mora oko tri mjeseca biti na stalnoj temperaturi od 30 do 32 stepena Celzijusa kako bi se embrion razvio i izlegao,pišu Vijesti

Francuska je ovog ljeta zabilježila tri toplotna talasa, uz rekordna 52 dana ekstremnih vrućina koje su dodatno pogoršane klimatskim promjenama.

Dugotrajne visoke temperature stvorile su idealne uslove za prirodno razmnožavanje ove suptropske vrste, jer je pijesak zadržavao toplotu akumuliranu tokom dana.

Svih 10 mladunaca je dobro, iako će ostati pod strogim nadzorom u prostoru za uzgoj prije nego što budu predstavljeni javnosti.

Iako se „vrlo dobro osjećaju vrste koje potiču iz veoma toplih zemalja“, Martin je rekao da su „vrste iz umjerenijih područja možda više ispaštale“.

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