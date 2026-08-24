Muškarac tokom porodične večere ubio osam članova porodice: Među žrtvama i četvero djece

Muškarac je u nedjelju navečer u Bilingsu, u američkoj saveznoj državi Montana, tokom porodične večere ubio osam svojih rođaka, a potom počinio samoubistvo.

Prema riječima glasnogovornice porodice Dženifer Merser, među ubijenima je bilo i četvero djece, a žrtve su pripadale četirima generacijama iste proširene porodice.

Uz saglasnost porodice, Merser je saopćila da su žrtve bile različite dobi, od prabake koja je imala više od 90 godina do djevojčice od sedam godina,pišu Avaz

Policija zatekla požar

Policija je saopćila da je na dojavu reagovala u nedjelju navečer. Po dolasku na mjesto događaja, policijski službenici čuli su pucnjeve iz zadnjeg dijela kuće, neposredno prije nego što je objekat u potpunosti zahvatio požar.

Istražitelji su potvrdili više smrtnih slučajeva, uključujući i osobu koja je zadobila prostrelnu ranu koju je sama sebi nanijela. Vlasti zasad nisu objavile dodatne informacije o okolnostima koje su prethodile pucnjavi.

Komšija čuo pucnjeve

Komšija Dejvid Hiler, koji živi tri kuće dalje, rekao je da je nešto poslije 18 sati u nedjelju čuo zvukove koje je u prvi mah zamijenio za vatromet.

Tek nakon što ga je drugi komšija pozvao i upozorio da je u slijepoj ulici došlo do pucnjave, izašao je iz kuće. Tada je, kako je ispričao, vidio policajce u taktičkoj opremi kako se zaklanjaju iza vozila, dok se iz kuće širio gust crni dim.

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