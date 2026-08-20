Tramp zaprijetio svijetu: Ko pomogne Iranu, suočit će se s “teškim ekonomskim posljedicama”

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) zaprijetio je „strašnim“ ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu te najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikada pokrenutu protiv neke države, javlja AFP u četvrtak.Tramp je u srijedu upozorio da će svaka zemlja koja bude pomagala Iranu biti suočena s „teškim“ ekonomskim mjerama, dodatno pojačavajući pritisak Vašingtona (Washington) na Teheran nakon višemjesečnog sukoba koji i dalje traje.

– Objavljujem da će SVAKA zemlja koja svojim financijskim institucijama, kompanijama, zračnim lukama ili državnim tijelima omogući pružanje bilo kakvog oblika pomoći Iranu i sama biti suočena s TEŠKIM ekonomskim posljedicama – napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U opširnoj objavi Tramp je ustvrdio da Teheran „nije iskoristio“ „veliku priliku“ za postizanje sporazuma.

– Stoga najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke zemlje – napisao je Tramp, najavljujući „ekonomski rat kakav dosad nije viđen“.

Prijeti i zemljama koje pomažu Iranu

– Krijumčarenje nafte, devizne transakcije, prijenosi gotovine, mjenjačnice, registracija brodova i paravan-kompanije – sve to mora prestati ODMAH – poručio je zemljama za koje sumnja da pomažu Iranu.

Ipak, Tramp nije naveo nijednu konkretnu zemlju niti je iznio detalje o mogućim mjerama i sankcijama koje bi Vašington mogao uvesti.Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) prošle je sedmice također zaprijetio Iranu ekonomskom izolacijom „kakvu svijet dosad nije vidio“,piše Avaz

Napeto stanje

Iako je intenzitet sukoba oslabio nakon izraelsko-američkih udara i iranskih odgovora tokom prvih sedmica rata, stanje u regiji i dalje je napeto nakon gotovo šest mjeseci sukoba.

S obzirom na nepopularnost rata u američkoj javnosti i politici, kao i znatno iscrpljene zalihe municije, nepredvidivi američki predsjednik u posljednje vrijeme, barem kada je riječ o vojnom djelovanju, čini se skloniji opreznijem i suzdržanijem pristupu.

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