Danska šalje regrute u Grenland: Prvi put raspoređeni u operativne zadatke

Danska je rasporedila prvu grupu novopozvanih regruta u Grenland, gdje će tokom avgusta 2026. godine učestvovati u operativnim zadacima i istovremeno nastaviti vojnu obuku.Danske oružane snage saopćile su da će regruti prvi put obavljati operativne dužnosti u okviru operacije Arctic Endurance, uz nastavak treninga i usavršavanje vojnih vještina. Riječ je ujedno o prvom slučaju da je jedna grupa regruta upućena u Grenland.

Tokom raspoređivanja, dio regruta bit će smješten u Kangerlussuaq, a dio u Nuuk, gdje će na obje lokacije obavljati ključne zadatke u okviru operativnih aktivnosti.

Naknadno će dio regruta iz Kangerlussuaqa biti upućen u Nuuk kako bi preuzeo dužnosti svojih kolega, dok će dio osoblja iz Nuuka otputovati u Kangerlussuaq.

Operativne dužnosti dio su produženog vojnog roka uvedenog strategijom odbrane za period od 2024. do 2033. godinepiše Avaz

Ranije ovog mjeseca objavljeno je da je u novi program vojnog roka, koji traje 11 mjeseci, pozvano 1.600 Danaca. Regruti će najprije proći pet mjeseci osnovne obuke, nakon čega slijedi šest mjeseci borbene službe,piše Avaz

Raspoređivanje ima i političku težinu

Slanje regruta u Grenland ima i političku težinu, posebno u kontekstu ranijih izjava američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa). On je u više navrata izražavao namjeru da anektira ovo ostrvo, pozivajući se na razloge nacionalne sigurnosti.

Danske oružane snage istovremeno uvode i nove modele služenja vojnog roka, među kojima je i vod za dronove u okviru Komande za specijalne operacije Danske.

Vojni rok

Danski sistem vojne obaveze zasniva se na lutriji među svim zdravim mladim osobama koje su navršile 18 godina.

Ipak, vojni rok u toj zemlji godinama se gotovo u potpunosti oslanjao na dobrovoljce, dok se lutrija koristila samo za popunjavanje preostalih mjesta

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