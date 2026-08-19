Ukrajina lansirala više od 600 dronova na Moskvu: Rusija prijeti odgovorom

Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova prema Moskvi, izjavio je u utorak gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin (Sergey Sobyanin), ocijenivši napad jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovo područje od početka rata prije više od četiri i po godineNapad je počeo u utorak navečer i nastavljen je u srijedu ujutro, a prema navodima ruskih vlasti prema Moskvi je lansirano ukupno 637 ukrajinskih dronova.

Ruski zvaničnici tvrde da je najmanje 180 dronova oboreno iznad Moskovske oblasti, dok je više od 150 presretnuto u drugim dijelovima zemlje.

Napadi na kompaniju

U Moskovskoj oblasti izbio je požar na jednoj zgradi i u skladištu u vlasništvu kompanije Wildberries, najvećeg ruskog internetskog trgovca.

Ukrajina je tokom proteklog mjeseca intenzivirala napade na skladišta i fabrike ove kompanije. Prema podacima Ministarstva odbrane Ukrajine, u napadima je onesposobljeno sedam od deset najvećih logističkih objekata Wildberriesa.

U ukrajinskim napadima nije bilo potvrđenih smrtnih slučajeva, ali su vlasti saopćile da je bilo povrijeđenih,piše Avaz

Oglasio se Zelenski

Rusija je, s druge strane, tokom noći izvela napad na grad Pečenjigi (Pechenihy) u ukrajinskoj istočnoj oblasti Harkiv, pri čemu je poginulo 10 ljudi, prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky).Sigurno ćemo odgovoriti na ovaj ruski udar – napisao je Zelenski na mreži X.

Ruski zvaničnici također su zaprijetili posljedicama zbog navodne upotrebe britanskih dronova u ukrajinskim napadima duboko iza linija fronta.

Iako Ukrajina sama proizvodi veliku većinu svojih napadačkih dronova, ruski zvaničnici su u utorak naveli da krhotine pronađene na teritoriji zemlje ukazuju na to da su neki od nedavno oborenih dronova britanske proizvodnje.

Facebook komentari