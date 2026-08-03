Novi izraelski napadi na jugu Libana: Nakon zračnih udara odjekivala i pucnjava

Izraelski borbeni avioni izveli su nove zračne napade na području Džabal Ali al-Tahera (Jabal Ali al-Taher) na jugu Libana, prenijeli su libanski mediji. Uprkos dogovorenom „primirju“, tenzije na ovom području i dalje ne jenjavaju, a nakon napada zabilježena je i pucnjava.Prema navodima lokalnih medija, izraelski borbeni avioni ponovo su izveli napade na strateško područje Džabal Ali al-Taher, čime je dodatno narušena situacija na jugu Libana.

Ovaj napad predstavlja nastavak tenzija i ozbiljno dovodi u pitanje održivost trenutnog „primirja“ na ovom trusnom području.Prema prvim informacijama s terena, neposredno nakon zračnih udara u istom području čula se i intenzivna pucnjava. To je dodatno pojačalo strah od nove eskalacije sukoba i mogućnosti širenja vojnih operacija.

Detalji o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete zasad nisu u potpunosti poznati. Očekuje se zvanična reakcija, kao i više informacija s terena,piše Avaz

Facebook komentari