Svijet

Novi izraelski napadi na jugu Libana: Nakon zračnih udara odjekivala i pucnjava

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Objavljeno prije 5 sati

Ovaj napad predstavlja nastavak tenzija i ozbiljno dovodi u pitanje održivost trenutnog „primirja“ na ovom trusnom području

Izraelski borbeni avioni izveli su nove zračne napade na području Džabal Ali al-Tahera (Jabal Ali al-Taher) na jugu Libana, prenijeli su libanski mediji. Uprkos dogovorenom „primirju“, tenzije na ovom području i dalje ne jenjavaju, a nakon napada zabilježena je i pucnjava.Prema navodima lokalnih medija, izraelski borbeni avioni ponovo su izveli napade na strateško područje Džabal Ali al-Taher, čime je dodatno narušena situacija na jugu Libana.

Ovaj napad predstavlja nastavak tenzija i ozbiljno dovodi u pitanje održivost trenutnog „primirja“ na ovom trusnom području.Prema prvim informacijama s terena, neposredno nakon zračnih udara u istom području čula se i intenzivna pucnjava. To je dodatno pojačalo strah od nove eskalacije sukoba i mogućnosti širenja vojnih operacija.

Detalji o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete zasad nisu u potpunosti poznati. Očekuje se zvanična reakcija, kao i više informacija s terena,piše Avaz


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