Erupcija vulkana Fuego izazvala evakuacije

Jedan od najaktivnijih vulkana u Srednjoj Americi pojačao je aktivnost tokom noći, izbacujući lavu, pepeo i velike količine plina. Prema riječima direktora Instituta za vulkanologiju Insivumeh Edwina Rojasa, Fuego prolazi kroz jednu od svojih najkritičnijih eksplozivnih faza.Crveni stepen uzbune proglašen je u regijama Sacatepéquez, Chimaltenango i Escuintla, gdje živi oko 1,6 miliona ljudi. Oko 29.000 stanovnika direktno je izloženo vulkanskom pepelu, zbog čega su vlasti pozvale građane da nose zaštitne maske i zaštite zalihe vode i hrane,pišu Vijesti

Ministarstvo obrazovanja obustavilo je nastavu u školama u tri obližnja grada. Stručnjaci navode da je stub pepela dosegao visinu veću od 7.000 metara, dok se pepeo proširio i do 130 kilometara zapadno od vulkana.

Podsjećamo, erupcija vulkana Fuego 2018. godine odnijela je 215 života, dok se oko 200 osoba i dalje vodi kao nestalo.

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