Vatrogasci vode trku sa vremenom! Nezapamćeni požari haraju Evropom, strahuje se da će trajati sve do novembra

Razmjere požara širom Evrope otvorile su pitanje da li kontinent ima dovoljno kapaciteta da odgovori na ovakve katastrofe.

Zvaničnici Evropske unije upozorili su da bi šumski požari mogli da gore sve do početka novembra, u godini koja prijeti da obori rekord po površini izgorelog zemljišta.

Serija toplotnih talasa, uključujući rekordno visoke temperature u junu, za koje naučnici tvrde da bez klimatske krize ne bi bile moguće, ostavila je isušeno tlo i potpuno suhu vegetaciju, što je dodatno podstaklo ovogodišnje požare.

Evropska komisija koordinisala je slanje sedam aviona i četiri helikoptera u Francusku, kao i šest aviona i tri šumska vatrogasna tima u Španiju, nakon što su te zemlje aktivirale mehanizam EU za hitnu pomoć.

Zvaničnici EU upućeni su i u oblast Bordoa kako bi pomogli lokalnim vlastima, prenosi Irish Times.

Predstavnici Evropske komisije naglasili su da su nedavni požari bez presedana zbog brzine i razmjera širenja.

Jedan zvaničnik Komisije rekao je da je nedavni požar na jugu Španije, u kojem je poginulo 13 ljudi, dostizao brzinu širenja od šest kilometara na sat, dok vatrogasci mogu efikasno da reaguju samo na požare koji napreduju brzinom do oko 300 metara na sat.

Razmjere požara širom Evrope otvorile su pitanje da li kontinent ima dovoljno kapaciteta da odgovori na ovakve katastrofe.

Italija je među desetak evropskih zemalja koje su poslale opremu i vatrogasne timove u Francusku i Španiju, iako se istovremeno bore sa požarima na sopstvenoj teritoriji.

Evropska komesarka zadužena za zelenu tranziciju, Tereza Ribera, izjavila je da Evropa nije spremna za posljedice klimatske krize.

U intervjuu za španski list El País rekla je da će Evropska komisija u oktobru predstaviti novu strategiju prilagođavanja klimatskim promenama, koja će biti znatno sveobuhvatnija od dosadašnjih politika.

U međuvremenu, vatrogasci u Francuskoj i Španiji vode trku s vremenom kako bi stavili pod kontrolu ogromne požare pre nego što novi toplotni talas, koji se očekuje ove sedmice, dodatno oteža gašenje.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je da su ponedjeljak i utorak “apsolutno ključni dani” prije nego što temperature ponovo počnu da rastu od srede.

Požar u brdovitom području pokrajine Avila, zapadno od Madrida, postao je najveći u istoriji Španije, progutavši oko 50.000 hektara.

Vlasti se istovremeno bore sa još dva velika požara sjeverozapadno od glavnog grada, pa je ukupna spaljena površina u okolini Madrida dostigla oko 70.000 hektara.

I Francuska je, kako je rekao portparol vatrogasne službe Erik Brokardi, u “trci s vremenom” da obuzda požare pre dolaska novog talasa ekstremnih vrućina.

Požari su sada počeli da se šie i u Portugalu.

Meteorolozi najavljuju da bi temperature u pojedinim delovima zemlje od utorka mogle da dostignu i 40 stepeni Celzijusa.

To bi dodatno otežalo gašenje velikog požara u departmanu Žironda na jugozapadu Francuske, koji je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez opisao kao “izuzetno intenzivan i nepredvidiv”, navodeći da stvara sopstvene vetrove i nepredvidivo se kreće ka metropolitanskom području Bordoa.

Požar u Žirondi do sada je zahvatio oko 42.000 hektara, što ga čini jednim od najvećih razaranja zemljišta u Francuskoj od Drugog svjetskog rata.

U opštini Sestas, oko 17 kilometara od Bordoa, vatrogasci su uz pomoć teške mehanizacije uklanjali drveće kako bi napravili zaštitni pojas i sprečili dalje širenje vatre.

Ogroman požar, zbog kojeg je evakuisano oko 220.000 ljudi, tokom ranih jutarnjih sati u ponedeljak nije napredovao, ali još nije bio stavljen pod kontrolu i ostao je “veoma komplikovan za gašenje”, rekao je Nunjes.

Nakon hitnog sastanka francuske vlade u ponedeljak, ministar je ovogodišnje požare opisao kao “potpuno izuzetne”.

Od početka godine u Francuskoj je izgorelo više od 116.000 hektara šuma i vegetacije, što je daleko više od ukupno 70.000 hektara zabeleženih tokom cijele 2025. godine.

Španska vlada saopštila je da je ove godine u toj zemlji izgorelo oko 172.000 hektara šuma, što je šest puta više nego u istom periodu 2025.

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je na klimatskoj konferenciji da šumski požari nisu izolovani incidenti.

“Oni predstavljaju najbolniji dokaz klimatske vanredne situacije koja požare čini sve razornijim, a toplotne talase sve učestalijim. To više nije izuzetak – to je postalo pravilo”, poručio je Sančez, piše Telegraf.

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