Putin kritikovao Zapad: “Sjetite se šta je bilo u Jugoslaviji”…

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas, 27. jula, da su zapadne zemlje donijele nekoliko odluka ne poštujući međunarodno pravo i tako su, kako je rekao, “pustile duha iz boce”, a s tim u vezi je podsjetio na događaje u Jugoslaviji.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas, 27. jula, da su zapadne zemlje donijele nekoliko odluka ne poštujući međunarodno pravo i tako su, kako je rekao, “pustile duha iz boce”, a s tim u vezi je podsjetio na događaje u Jugoslaviji.

“Zapad je donio odluke koje su bile potpuno nespojive sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Jednostavno su pustili duha iz boce. Sjetite se događaja u Jugoslaviji. Neću sada davati nikakve ocjene, to je složen proces”, rekao je Putin danas na sastanku sa pripadnicima ruske ratne mornarice, prenosi TASS.

Ponovio ruski stav o sukobu u Ukrajini

“Izveli su državni udar u Ukrajini, krvavi i neustavni, ali se cijeli Zapad pravio da to nije ništa strašno, da tako jednostavno mora da bude. Upravo su nas te akcije primorale da pokrenemo specijalnu vojnu operaciju, pokušavajući da završimo vojne akcije koje su Zapad i kijevski režim već započeli u dijelu tadašnje Ukrajine”, rekao je Putin.

Podsjetio je da su zapadne zemlje obećale Mihailu Gorbačovu da neće širiti NATO na istok, ali “nije ih bilo briga ni za sva njihova obećanja niti za bezbjednosne interese Ruske Federacije”.

Osvrt na ruske vojne kapacitete

Putin je na sastanku sa pripadnicima ruske ratne mornarice naglasio da prisustvo ruskih oružanih snaga u arktičkoj zoni ne predstavlja prijetnju nikome, već štiti interese Ruske Federacije.

Rekao je i da se moć jedne države sastoji od mnogih komponenti kao što su ekonomija, finansije, informaciona bezbjednost i industrija.

“Osjećamo se veoma mirno i samouvjereno jer je međunarodno pravo na našoj strani. Mi imamo sposobnost da u potpunosti branimo svoje interese. Učinićemo sve da neprijatelj bude poražen. Pobjeda je naša”, rekao je Putin.

Ruski predsjednik je poručio da mali broj zemalja ima oružje poput raketa “cirkon”, a da Rusija unapređuje te rakete.

“Nema mnogo zemalja na svijetu koje imaju takvo oružje. Mi ne samo da ga imamo, već ga i unapređujemo i nastavićemo to da radimo”, poručio je ruski predsjednik, prenosi Tanjug.

Facebook komentari