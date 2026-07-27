Netanyahu: U dvije operacije ubili smo 20 iranskih nuklearnih naučnika

U intervjuu za Fox News rekao je da je u dvjema operacijama likvidirano 20 vodećih iranskih nuklearnih naučnika.

“U dvije operacije koje smo izveli sa Sjedinjenim Američkim Državama likvidirali smo 20 njihovih glavnih nuklearnih naučnika”, rekao je Netanyahu.

Netanyahu tvrdi da su kapaciteti Teherana ozbiljno narušeni, ali je istakao da međunarodna zajednica mora ostati oprezna kako bi spriječila eventualne pokušaje obnove programa. Upozorio je i da će odgovor Izraela biti “vrlo, vrlo snažan” ako Iran u budućnosti izvede napade na Izrael, bilo direktno ili preko saveznika u regiji,pišu Vijesti

Izraelski premijer podržao je strategiju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja civilne nuklearne potrebe Saudijske Arabije povezuje s njezinim pristupanjem Abrahamovom sporazumu o normalizaciji odnosa s Izraelom. Rekao je da bi bio oduševljen proširenjem procesa normalizacije na Rijad i podsjetio da je Izrael već postigao sporazume s nekoliko arapskih država.

Netanyahu je odbacio tvrdnje da Izrael postaje međunarodno izoliran. Pritom je naveo da mnoge zemlje u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku traže izraelsku tehnologiju i vojnu saradnju.

Ove sedmice putuje u Washington, gdje će prisustvovati sahrani preminulog senatora Lindseyja Grahama, a očekuje se i njegov sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

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