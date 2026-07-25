Kombi se zabio u paradu ponosa u Berlinu, povrijeđeno nekoliko osoba

Prema prvim informacijama ima više povrijeđenih. Organizatori su nedugo nakon incidenta otkazali daljnji program manifestacije, a za počiniteljem se traga, piše BILD.Incident se dogodio oko 22 sata u blizini ulice Lennéstraße. Policija je potvrdila da je vozilo ušlo u prostor gdje su se nalazili sudionici povorke. Prema informacijama, povrijeđeno je nekoliko osoba, ali točan broj i težina ozljeda zasad nisu službeno potvrđeni. Okolnosti koje su dovele do događaja još se utvrđuju. Prema očevicima, počinitelj je pobjegao pješice,pišuVijesti

Policija je događaj klasificirala kao “masovnu nesreću s velikim brojem povrijeđenih”. Jedan od očevidaca izjavio je za kako je vidio bijeli kombi da velikom brzinom ulazi u park Tiergarten. Zbog ozbiljnosti situacije aktiviran je protokol za nesreće s velikim brojem stradalih. Na terenu su angažirana 44 djelatnika hitnih službi, uz brojne timove bolničara i liječnika hitne pomoći.

Samo nekoliko minuta nakon incidenta, organizatori CSD-a objavili su da se događaj prekida. Na velikom ekranu kod Brandenburških vrata ispisana je poruka “Evakuacija”.

Ubrzo nakon toga, sudionici su putem Instagrama pozvani da “mirno i organizirano” napuste prostor. “Molimo vas, izbjegavajte Stup pobjede (Siegessäule) i Tiergarten. Napustite područje u smjeru Glavnog kolodvora (Hauptbahnhof)”, stoji u objavi.

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