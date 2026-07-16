Svijet

“Sastao bih se sa Netanjahuom”

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Objavljeno prije 1 sat

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da bi se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom ako bi sljedeći tjedan došao u Sjedinjene Države na sprovod pokojnog senatora Lindseyja Grahama.

„Odnosi s Netanyahuom su vrlo dobri. Sastao bih se s njim ako je ovdje“, rekao je Trump američkom portalu Axios.

Netanyahuje prethodno rekao da želi prisustvovati sprovodu, ali njegov dolazak u SAD još nije potvrđen.


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