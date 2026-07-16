“Sastao bih se sa Netanjahuom”

„Odnosi s Netanyahuom su vrlo dobri. Sastao bih se s njim ako je ovdje“, rekao je Trump američkom portalu Axios.
Netanyahuje prethodno rekao da želi prisustvovati sprovodu, ali njegov dolazak u SAD još nije potvrđen.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da bi se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom ako bi sljedeći tjedan došao u Sjedinjene Države na sprovod pokojnog senatora Lindseyja Grahama.
„Odnosi s Netanyahuom su vrlo dobri. Sastao bih se s njim ako je ovdje“, rekao je Trump američkom portalu Axios.
Netanyahuje prethodno rekao da želi prisustvovati sprovodu, ali njegov dolazak u SAD još nije potvrđen.