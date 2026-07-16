Huti zapalili saudijske tankere, prijeti blokada ključnog pomorskog prolaza i haos na tržištu

Jemenski Huti izveli su napad na dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, čime je dodatno povećana opasnost od potpune blokade jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Takav razvoj događaja mogao bi izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata.Vojni portparol Huta Yahya Saree u srijedu je izjavio da su mete napada bili tankeri “Encelia” i “Layla”, navodeći da je razlog akcije “kršenje odluke o blokadi koju su izdale oružane snage”.

Upotreba dronova

Napadi su izvedeni balističkim i krstarećim raketama, uz upotrebu dronova, a na oba broda izbili su požari. Prema riječima portparola, Huti su također prisilili “gotovo deset brodova da napuste svoje rute i vrate se”.

Saudijska novinska agencija (SPA), pozivajući se na zvanične izvore iz saudijske Opće uprave za transport, potvrdila je da je tanker “Encelia” pogođen. Istaknuto je da su svi članovi posade na sigurnom, dok se napad ocjenjuje kao teško kršenje međunarodnog prava i konvencija. Saudijske vlasti nisu iznijele više detalja o navodnom napadu na drugi tanker, “Layla”.

Britanska agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO), koja prati plovidbu u tom području, također je potvrdila da je zaprimila izvještaj o napadu.

– Kapetan tankera prijavio je udar nepoznatog projektila koji je izazvao požar na brodu, a s kojim se posada trenutno bori – saopćeno je iz UKMTO-a.

“Oko za oko”

Huti, poznati i kao Ansar Allah, 20. jula uveli su pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji. Tome je prethodila jedna od najtežih eskalacija sukoba u Jemenu u posljednje četiri godine, kada je jemenska vlada, uz podršku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, bombardovala aerodrom u Sani kako bi spriječila slijetanje iranskog avionaz ove grupe poručuju da je pomorski embargo uveden po principu “oko za oko”, naglašavajući da narod ima pravo na blokadu odgovoriti blokadom. Huti optužuju saudijsko rukovodstvo za dvanaestogodišnju opsadu i pljačku jemenskih resursa, dok Rijad odbacuje te optužbe i tvrdi da ne provodi nikakvu opsadu nad stanovništvom Jemena.

– Konačni cilj pomorske blokade koju provodi Ansar Allah je natjerati Rijad da ukine embargo na luke i aerodrome pod kontrolom Huta. Saudijci misle da ovakvim metodama ekonomskog gušenja mogu izazvati narodni ustanak protiv Huta – rekao je za Al Jazeeru novinar iz Sane Hussain al-Bukhaiti.

Napad je izveden u izuzetno osjetljivom trenutku. Zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, plovidba kroz Hormuški moreuz je obustavljena, pa je Saudijska Arabija pokušala preusmjeriti transport nafte alternativnim pravcima preko Crvenog mora i moreuza Bab al-Mandeb,piše Avaz

Ozbiljna prijetnja

Međutim, sada je i ta ruta pod ozbiljnom prijetnjom.

Stručnjaci podsjećaju da su Huti već demonstrirali svoju moć kada su tokom rata u Gazi uspjeli blokirati pristup Crvenom moru za izraelske luke. Rat je okončan prekidom vatre u oktobru 2025. godine, a posljedica blokade bilo je zatvaranje izraelske luke Eilat (Eilat).

Bab al-Mandeb jedan je od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu. Budući da je Hormuški moreuz zatvoren od kraja februara, eventualna blokada Bab al-Mandeba mogla bi zaustaviti transport čak četvrtine svjetske opskrbe naftom i plinom, što bi moglo imati katastrofalne posljedice po globalnu ekonomiju.

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