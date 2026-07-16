Amerika snažno udara, Iran objavio fotografiju gorućeg tankera

Iranska novinska agencija Tasnim saopćila je o eksplozijama u Konaraku, u jugoistočnoj pokrajini Sistan-Balučestan i u lučkom gradu Chabaharu u Omanskom zaljevu.Iranska državna televizija Press TV također je saopćila o američkim napadima u blizini grada Shiraza u južnom centralnom Iranu. Novinska agencija Fars objavila je da se čulo nekoliko eksplozija oko otoka Qeshm u Hormuškom moreuzu i u blizini južnog grada Bandar Abbas.

Ranije je američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) na platformi X objavilo da su napadi započeli u 23.30 po lokalnom vremenu u Iranu u ponedjeljak, ali nije otkrilo konkretne ciljeve.”Udari su osmišljeni kako bi dodatno oslabili iranske vojne sposobnosti koje se koriste za napad na komercijalno brodarstvo u Hormuškom moreuzu”, saopćio je CENTCOM.

Napadi su označili 10. uzastopnu noć američkih napada na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.

U međuvremenu, tanker je pogođen neidentificiranim projektilom u Hormuškom moreuzu kod obale Omana, saopćila je agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), dan nakon što se drugi brod zapalio nakon napada u istom području.

UKMTO je na X-u objavio da se incident dogodio oko 8 nautičkih milja (15 kilometara) sjeveroistočno od Lime u Omanu. Navode da je oficir sigurnosti tankera objavio kako je posada napustila brod i da se nalazi u čamcu za spašavanje te da nije prijavljen nikakav utjecaj na okoliš. UKMTO nije identificirao brod niti njegovog vlasnika, prenosi Index.hr.

Iranska državna novinska agencija IRIB je pak objavila fotografiju gorućeg tankera uz tekst: “Posljedice vjerovanja SAD-u. Ovo je scena iz Hormuza”.Sukob eskalira

Iranska Revolucionarna garda odvojeno je jutros izjavila da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija dok su pokušavali proći južnom rutom moreuza. Garda je izjavila da spasilačke ekipe uklanjaju posade iz područja, ali nisu identificirale plovila. Reuters nije mogao nezavisno provjeriti izjavu Garde,pišu Vijesti

Iran je zahtijevao da brodovi koriste rutu uz njegovu obalu kroz Hormuški moreuz i više je puta rekao da je samo ruta koju je odredio Teheran sigurna. Spor oko plovidbe strateškim plovnim putem, ključnim za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je centralna tačka u eskalirajućem sukobu SAD-a i Irana.

Spor oko plovidbe strateškim plovnim putem, ključnom tranzitnom rutom za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je centralna tačka žarišta u eskalirajućem sukobu između Sjedinjenih Država i Irana.

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