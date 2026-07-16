Trampov novi udar: Kanadi uveo carine od 50 posto, prijeti novi trgovinski haos

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) u ponedjeljak je uveo carine od 50 posto na većinu robe koja stiže iz Kanade, navodeći da ta država diskriminira američke automobile, alkoholna pića i mliječne proizvode.Nova odluka mogla bi izazvati dodatne potrese u ekonomiji, uz rizik od rasta inflacije i daljeg pogoršanja odnosa između dvije zemlje koje su godinama bile blisko povezane. Zvaničnik administracije, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, izjavio je da je Kanada, zajedno s Kinom, među rijetkim državama koje su na ranije Trampove carine odgovorile protumjerama.

Tri proglasa

Prema riječima istog izvora, Tramp je potpisao tri proglasa kojima uvodi carine na osnovu Odjeljka 338 Zakona o trgovini iz 1930. godine. Nekoliko demokratskih zastupnika prošle godine predložilo je ukidanje te odredbe, upozoravajući da bi je Tramp mogao iskoristiti za destabilizaciju ekonomije.

Carine od 50 posto neće se odnositi na energente, potašu, ribu i kritične minerale, ali će obuhvatiti robu koja je ranije bila izuzeta od uvoznih dažbina u okviru trgovinskog sporazuma USMCA između Sjedinjenih Američkih Država (United States), Meksika (Mexico) i Kanade. Taj sporazum iz 2020. godine nedavno je istekao, čime su otvoreni novi pregovori koji bi mogli trajati do 2036. godine,piše Avaz

Odluka provincija

Zvaničnik je dodao da je Tramp zatražio i razmatranje novih carina prema Kanadi, uz obrazloženje da su požari u toj zemlji narušili kvalitet zraka u Sjedinjenim Američkim Državama. U proglasima se navodi i da je Kanada od aprila 2025. godine zadržala carinu od 25 posto na uvoz američkih motornih vozila koja ne ispunjavaju uslove za povlašteni tretman prema sporazumu USMCA.

Trampova administracija spornom smatra i odluku kanadskih provincija i teritorija koje su prošle godine obustavile nabavku i maloprodaju američkih alkoholnih pića. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država također u dokumentima tvrdi da Kanada diskriminira američki sir u odnosu na evropske proizvode.

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