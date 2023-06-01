Trumpov plan za Iran propao u 24 sata: Kraj rata sve dalje

U ponedjeljak je na društvenim mrežama objavio nastavak američke pomorske blokade iranskog brodskog saobraćaja i poručio da sva plovila koja prolaze kroz Hormuški moreuz, uključujući i brodove američkih saveznika, moraju platiti naknadu od 20 posto kako bi Sjedinjenim Američkim Državama nadoknadili troškove osiguravanja sigurnosti u tom nestabilnom dijelu svijeta.

Već narednog dana potpuno je odustao od tog prijedloga, piše BBC.

Umjesto naknade, Trump je ponudio sklapanje trgovinskih i investicionih sporazuma s američkim saveznicima iz Zaljeva, poručivši da će im SAD zauzvrat garantovati siguran prolaz kroz Hormuški moreuz.

Ovaj nagli zaokret posljednji je u nizu promjena u sukobu koji traje više od četiri mjeseca. Iako je prije mjesec dana potpisan memorandum o razumijevanju koji je osigurao privremeno primirje i postavio okvir za pregovore, rješenje se i dalje ne nazire.

Čini se da Trump ne želi dodatnu eskalaciju rata zbog njegove nepopularnosti, mogućeg rasta cijena energenata i rizika za američke vojnike i saveznike. S druge strane, teško mu je prihvatiti završetak sukoba bez sporazuma za koji bi mogao tvrditi da je bolji od onog koji je administracija Baracka Obame postigla 2015. godine.

“Mislim da je najizgledniji ishod zapravo da neće biti nikakvog ishoda”, rekla je Rosemary Kelanid, direktorica programa za Bliski istok u organizaciji Defense Priorities.

“Ovo se pretvorilo u rat iscrpljivanja, a takvi ratovi obično traju veoma dugo.”

Američko-iranski memorandum o razumijevanju, zajedno s nadama u okončanje rata, praktično je propao u utorak u 10:16 sati po istočnoameričkom vremenu. Trump je tada na društvenoj mreži Truth Social objavio nastavak američke blokade iranskog brodskog saobraćaja, dok su američke snage istovremeno izvodile nove vojne udare na ciljeve širom Irana.

Iran je odgovorio intenziviranjem napada na američke saveznike i trgovačke brodove u regiji, zbog čega je saobraćaj kroz Hormuški moreuz ponovo gotovo potpuno zaustavljen.

Nakon skoro mjesec dana povremenih pregovora, koje su prekidali novi sukobi uprkos formalnom primirju, Trump i američka administracija ponovo se suočavaju s istim problemima kao na početku rata.

Vojni uspjesi, ali politički zastoj

Iako su američke snage ostvarivale vojne ciljeve uništavanjem iranskih brodova, aviona i sistema protivzračne odbrane, političko rješenje sukoba i dalje nije na vidiku.

Iran je, uprkos vojnim gubicima, i dalje sposoban blokirati Hormuški moreuz. Sjedinjene Američke Države, osim u slučaju značajne eskalacije vojnih operacija, imaju ograničene mogućnosti da to spriječe.

Trumpov prijedlog o naknadi od 20 posto, koji je vjerovatno predstavljao pokušaj da vojni angažman učini prihvatljivijim američkoj javnosti, nije nov. Sličnu ideju iznosio je i ranije tokom sukoba.

Međutim, američki državni sekretar Marco Rubio još prošlog mjeseca kritikovao je iranski plan naplate naknada za prolazak kroz Hormuški moreuz.

“Nijedna država nema pravo naplaćivati cestarine ili naknade na međunarodnim plovnim putevima. To je međunarodno pravo i isto očekujemo i u ovom slučaju”, rekao je Rubio.

Neizvjestan put naprijed

Trumpov novi zaokret dodatno pokazuje da predsjednik nema jasno definisanu strategiju.

Memorandum o razumijevanju, koji su obje strane predstavile kao vlastitu pobjedu, namjerno je ostavio brojna pitanja otvorenim kako bi bila riješena u kasnijim pregovorima.

Dokument je predviđao određenu ulogu Irana u nadzoru plovidbe kroz Hormuški moreuz te navodio da će “Islamska Republika Iran uložiti sve napore da omogući siguran prolaz komercijalnih brodova bez naplate naknada”. Upravo je tu ulogu Iran planirao iskoristiti.

Memorandum je uključivao i milijarde dolara planiranih investicija u Iran te ukidanje međunarodnih sankcija.

Američka administracija vjerovala je da će ti podsticaji, zajedno s upozorenjima na moguće posljedice, biti dovoljni da odvrate Iran od korištenja svog geografskog položaja za kontrolu Hormuškog moreuza. Međutim, ta procjena se, barem za sada, pokazala pogrešnom.

“Memorandum je potpuno mrtav. Sve što je njime bilo predviđeno sada je poništeno”, rekla je Kelanid.

Trump i iransko rukovodstvo tako su se ponovo našli na početku.

Iran se suočava s američkim vojnim udarima i blokadom koja ozbiljno ugrožava prihode od izvoza nafte, ključne za funkcionisanje države.

S druge strane, Trump ponovo mora birati između eskalacije sukoba, koja nosi ozbiljne političke i ekonomske posljedice u SAD-u, ili prihvatanja rješenja koje ostavlja postojeći iranski režim na vlasti.

“Ponovo smo na početku. Pitanje je samo ko ima više strpljenja”, rekao je Elliot Abrams, viši saradnik za bliskoistočne studije u Vijeću za vanjske odnose.

“Iranci, koji neće moći izvoziti naftu, ili SAD i druge države koje zavise od nafte iz Perzijskog zaljeva?”

Ekonomski i politički rizici

Nakon višemjesečne zabrinutosti da bi rat s Iranom mogao izazvati novi talas inflacije, Trump je u utorak dobio pozitivne vijesti o padu cijena potrošačkih proizvoda.

Ipak, nastavak sukoba mogao bi ponovo pogurati cijene nafte prema rekordnim nivoima, što bi ugrozilo taj pozitivan trend i dodatno zakomplikovalo položaj republikanaca uoči kongresnih izbora u novembru.

Nakon Trumpove objave u ponedjeljak cijena barela nafte skočila je gotovo deset posto, što predstavlja najveći jednodnevni rast u posljednjih šest godina.

Prva američka blokada natjerala je Iran za pregovarački sto i otvorila put memorandumu o razumijevanju. Sada, smatra Kelanid, Trumpov utjecaj na Teheran više nije isti.

“Već je iskoristio sve ono što je mogao lako i uvjerljivo provesti”, rekla je.

“Može gađati vojne ciljeve i objekte režima. To je već radio, ali Iran nije prisilio na predaju.”

Najnovija meta koju je Trump spomenuo jeste planina Pickaxe, utvrđeni nuklearni kompleks južno od Teherana. Međutim, postoje oprečne procjene o značaju tog objekta i mogućnosti da američki napadi nanesu ozbiljnu štetu tunelima duboko ukopanim u granit.

Čak i ako novi Trumpovi potezi dovedu do još jednog primirja i nastavka pregovora, ključna neslaganja oko Hormuškog moreuza, iranskog nuklearnog programa i utjecaja Teherana na Bliskom istoku ostaju neriješena,piše Vijesti

“Mislim da postoji prostor za dogovor o Hormuškom moreuzu, ali ne i za povratak na prethodni memorandum”, rekao je Abrams.

Dok se rat približava petom mjesecu, Trump je podsjetio da su i drugi američki sukobi, uključujući Vijetnamski rat, trajali godinama.

Međutim, upravo je taj rat ozbiljno narušio predsjedništvo Lyndona Johnsona i ugled Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, što Trump svakako želi izbjeći.

Istovremeno, i dio njegovih pristalica sve je umorniji od novih “vječnih ratova” na Bliskom istoku, protiv kojih je Trump godinama vodio političku kampanju.

S propalim memorandumom, prekinutim primirjem i novom prijetnjom eskalacije, kraj rata između SAD-a i Irana danas izgleda jednako daleko kao i u prvim sedmicama sukoba.

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