Trump: SAD više ne može nositi teret NATO-a

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je „apsurdno“ da Sjedinjene Američke Države nastave, kako je naveo, „jednostran“ odnos s NATO-om, manje od sedmicu prije samita NATO-a u Ankari.

Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao: „Oni nisu bili uz nas!!!“, dodajući da odnos Washingtona s NATO-om „nije uzajaman“.

Trump je u više navrata kritikovao evropske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu.

Također insistira da Evropa preuzme vodeću ulogu u vlastitoj odbrani, dok je Washington već započeo smanjivanje svojih obaveza.

U objavi na platformi Truth Social podijelio je grafikon koji prikazuje izdvajanja za NATO, navodeći da Sjedinjene Američke Države ulažu znatno više sredstava od ostalih prikazanih država članica.

Pod pritiskom Trumpa, lideri NATO-a prošle godine postigli su dogovor o povećanju izdvajanja za odbranu na pet posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035. godine.

Predstojeći samit NATO-a, na kojem će učestvovati predstavnici 32 države članice, bit će održan u glavnom gradu Turske, Ankari, 7. i 8. jula.

Savez, osnovan 1949. godine, prerastao je u odbrambeni savez predvođen Sjedinjenim Američkim Državama, kojem se pripisuje očuvanje stabilnosti u Evropi, odvraćanje Sovjetskog Saveza i učvršćivanje pozicije Washingtona kao svjetske sile tokom više decenija, pišu Vijesti.

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