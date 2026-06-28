SAD ponovo napale Iran, gađane američke baze, Trump prijeti…

Sjedinjene Američke Države drugi su dan zaredom bombardovale i izvele napad na ciljeve u Iranu što je bio odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom moreuzu.

“Američki avioni upravo su napali iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske stanice zbog novog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre”, napisao je američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.

S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iranski mediji su javili su o nekoliko eksplozija u regijama Sirik i Kešm na jugu zemlje.Možda će doći trenutak kada više nećemo niti moći niti htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Bude li se to ikada dogodilo onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati”, dodao je Trump na Truth Socialu.

Američko centralno zapovjedništvo je uz ove navode predsjednika Trumpa dodalo da su američki avioni ciljali “iransku vojnu infrastrukturu, komunikacijske sisteme, lokacije protuzračne odbrane, skladišta dronova i objekte za polaganje mina”,piše Vijesti

Iran napao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

Iranska mornarica i druge snage pokrenuli su zajednički napad, u kojem su bili uključeni i dronovi, na Kuvajt i Bahrein kao odgovor na američke napade nekoliko sati ranije, objavili su iranski mediji.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je tome dodao da će u budućnosti reagirati još odlučnije ukoliko se prekrše sklopljeni sporazumi te da će svaka neprijateljska agresija dobiti žestoki odgovor.

“Američke baze u regiji mogle bi doživjeti pakao ovih dana”, poručio je iranski Korpus islamske revolucionarne garde.

Iranske udare na Kuvajt i Bahrein potvrdio je Reutersu neimenovani američki dužnosnik navodeći da se “situacija još uvijek razvija”.

Dodao je da nema prijavljenih američkih žrtava ili veće štete na američkim objektima na Bliskom istoku.

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