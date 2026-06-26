Žena živa izvučena iz ruševina nakon zemljotresa u Venezueli

Spasilačke ekipe u utrci su s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što su Venezuelu u blizini glavnog grada pogodila dva snažna zemljotresa.

Jedna žena izvučena je živa iz ruševina. Graciela Mora bila je pri svijesti kada su je pripadnici hitnih službi i volonteri izvukli iz ruševina srušene zgrade u La Guairi.

“Kada je počeo zemljotres, uhvatila sam se što sam jače mogla za štok od vrata”, kaže ona, “toliko jako da sam slomila prst.”

Govoreći pred kamerom nekoliko trenutaka nakon spašavanja, dok je još uvijek bila na nosilima, rekla je da se držala za štok od vrata “sve dok se nisu urušili svi spratovi”.

“A onda sam ugledala njenu ruku ovako i uhvatila je”, kaže ona.

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U Venezueli se danas nastavila grozničava potraga u ruševinama srušenih zgrada kako bi se pokušali spasiti mogući preživjeli, dva dana nakon razornog dvostrukog zemljotresa u kojem je, prema najnovijim službenim podacima, poginulo najmanje 235 ljudi.

“Nažalost, primili smo otprilike 235 pacijenata koji su stigli bez vitalnih znakova ili su umrli po dolasku u naše zdravstvene ustanove”, rekao je ministar zdravstva Carlos Alvarado za državnu televiziju.

Među poginulima su dva Španca, Portugalac, dva Brazilca, jedan italijansko-venezuelanski državljanin i dva kineska državljanina. Špansko ministarstvo vanjskih poslova također je jutros izvijestilo da se 80 Španaca još uvijek vodi kao nestalo. U zemljotresu je povrijeđeno najmanje 4.300 ljudi diljem zemlje, kazao je ministar.

Sravnjene zgrade, brda ruševina pod kojima uznemirene porodice pokušavaju pronaći nestale voljene osobe: u epicentru potresa novinari AFP-a svjedočili su prizorima potpunog razaranja, što je izazvalo strah od puno većeg broja žrtava.

Najteže pogođeno područje je La Guaira, sjeverno od glavnog grada Caracasa, gdje se nalazi oštećeni aerodrom Maiquetia, koja je zatvorena, i obalni grad Catia la Mar, gdje se urušilo nekoliko zgrada.

Svjedok Antonio Bermudez kazao je da “postoji mjesto gdje mlada žena po imenu Jennifer, s jedanaestog sprata, razgovara sa mnom”.

“Ali nemamo alata, nemamo načina da joj pomognemo da je izvučemo iz ruševina”, objasnio je.

Na društvenim mrežama videozapisi prikazuju jezive scene, glasove koji kao da dopiru iz groba te očajničke krike zatrpanih živih koji pozivaju u pomoć, pišu Vijesti.ba.

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