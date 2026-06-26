Rusija tvrdi da je oborila 660 ukrajinskih dronova tokom noći

Ruska protuzračna odbrana oborila je 660 ukrajinskih dronova tokom noći, saopćilo je u petak ministarstvo odbrane, što je jedna od najvećih brojki od početka sukoba.

Dronovi su uništeni u više od desetak regija, uključujući ruski glavni grad i pripojeni Krimski poluotok, Crno more i Azovsko more, saopćilo je ministarstvo na ruskoj državnoj platformi Max.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je presretnuto najmanje 47 dronova koji su se kretali prema glavnom gradu.

– Specijalisti hitnih službi rade na mjestu gdje su ostaci pali, saopćio je Sobjanin na Telegramu, bez prijavljivanja žrtava ili štete.

„Masovni“ napad dronom pogodio je i Tulsku oblast, oko 180 kilometara južno od Moskve, naveo je guverner regije Dmitrij Miljajev.

– Privatna stambena kuća oštećena je u naselju u okrugu Ščekino, uslijed čega je ranjena jedna žena – naveo je Miljajev na Telegramu.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama dugog dometa protiv Rusije, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu, s ciljem lišavanja Kremlja vitalnog izvora prihoda za finansiranje ratnih napora, koji su sada u petoj godini.

Ukrajinski napad prošle je sedmice uzrokovao požar u rafineriji na jugoistoku Moskve, prenosi AFP, piše Fena.

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