Senatori promijenili mišljenje prije glasanja, TRUMP slavi pobjedu

asanje kasno navečer uslijedilo je nakon Trumpovog nezadovoljstva republikanskim senatorima koji su u utorak podržali rezoluciju o ratnim ovlaštenjima Irana , kao i onima koji su bili odsutni. Predsjednik je tvrdio da je Kongres time oslabio njegovu poziciju za pregovaračkim stolom s Iranom .

Republikanski senatori Rand Paul i Bill Cassidy , koji su prethodno glasali za ograničavanje predsjednikovih ratnih ovlasti , ovaj put su promijenili stav. Paul je bio suzdržan , dok je Cassidy glasao protiv daljeg usvajanja mjere . Susan Collins i Lisa Murkowski ponovo su podržale rezoluciju , a demokrata John Fetterman joj se ponovo usprotivio . Konačni rezultat glasanja bio je 47 prema 50 , s jednim “odsutnim” glasom.

Nakon toga, Trump je pozdravio ishod na društvenoj mreži Truth i rekao: “Ovo glasanje okončava Iran !”

Ranije tog dana, na napetom ručku republikanskog kluba Senata, Cassidy je rekao Trumpu da će nastaviti podržavati mjere ratnih ovlasti dok Kongres i američka javnost ne dobiju više informacija o zastoju.

Nakon sastanka, Cassidy je novinarima rekao: “Niste rekli američkom narodu šta se dešava. Trebalo je da traje četiri sedmice, a traje već četiri mjeseca. Naši prvobitni ciljevi nisu ostvareni, a ja želim znati šta se dešava.”

Kasnije je, međutim, objavio da je primio detaljan brifing o Iranu od potpredsjednika J. D. Vancea i specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa .

Paul je rekao da nije promijenio svoj stav o ratu i izvršnoj vlasti, ali da ga je Trump zamolio da razmotri predsjednikovu pregovaračku poziciju. Ovo je bilo 11. glasanje u Senatu o mjeri vezanoj za ratna ovlaštenja protiv Irana od početka godine.

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