Trump: Razorni zemljotresi u Venecueli odnijeli brojne živote

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da su dva zemljotresa koja su danas pogodila Venecuelu „ostavila ogroman broj poginulih“, ali nije naveo zvanične podatke o broju žrtava.

„Dva velika zemljotresa koja su upravo pogodila veliki narod Venecuele su oba ogromnog obima i ostavila su razoran broj mrtvih“, napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

„Sjedinjene Američke Države su spremne, voljne i sposobne pomoći! Naložio sam svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzu reakciju. Bićemo tu za naše nove i dobre prijatelje. Rani izvještaji nisu dobri.”, pišu Vijesti.

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