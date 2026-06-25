Ukrajinski dronovi pogodili energetsku infrastrukturu u Rusiji

Ostaci drona izazvali su požar u skladištu nafte u južnoj ruskoj regiji Krasnodarski kraj, saopćile su vlasti u četvrtak.

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala napade na Rusiju kao odgovor na gotovo svakodnevne ruske udare dronovima i raketama tokom invazije koja traje već petu godinu.

Kijev tvrdi da ukrajinska vojska prvenstveno cilja vojne objekte i energetsku infrastrukturu, s ciljem da se Kremlju uskrate ključni prihodi od fosilnih goriva za ratne potrebe.

„Nakon pada ostataka bespilotne letjelice, izbio je požar u naftnom depou Poltavskaja“, napisao je Aleksandar Haritnov, šef distrikta Krasnoarmejski u Krasnodarskom kraju, na ruskoj državnoj platformi Max, bez preciziranja porijekla drona.

Nekoliko minuta kasnije, ukrajinske hitne službe saopćile su da je ruski napad izazvao požar u industrijskom objektu, koji su vatrogasci ugasili, bez prijavljenih žrtava, pišu Vijesti.

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