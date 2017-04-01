Šokantni detalji iz nove knjige: Trump navodno brutalno sasuo Netanyahuu sve u lice

U knjizi Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump autori opisuju telefonski razgovor održan u septembru 2025. godine, za vrijeme zasjedanja Ujedinjene nacije, kada je Trump navodno oštro kritikovao Netanyahua zbog zastoja u pregovorima o primirju.

Prema navodima autora, američki predsjednik bio je frustriran komplikacijama koje su usporavale realizaciju američkog plana od 20 tačaka, čiji je cilj bio zaustavljanje sukoba u Gazi i pokretanje procesa obnove palestinske teritorije. Tokom razgovora, Trump je navodno jasno poručio da ne želi odustati od sporazuma o prekidu vatre te da su mnogi izgubili strpljenje zbog otežanih pregovora.

Dodatne tenzije izazvao je izraelski zračni napad izveden ranije tog mjeseca u Katar. Kako tvrde autori, meta operacije bili su predstavnici Hamasa koji su trebali učestvovati u razgovorima o mogućem primirju. Iako vodeći članovi Hamasa nisu stradali, u napadu su poginuli pojedini pripadnici nižeg ranga, kao i jedan katarski čuvar.

Navodno je nakon tog incidenta Katar privremeno obustavio svoju posredničku ulogu između Izraela i Hamasa, što je dodatno zakomplikovalo diplomatske napore usmjerene ka postizanju dogovora.

Uprkos navodnim nesuglasicama, Trump je tokom istog razgovora istakao da ostaje snažan saveznik Izraela, podsjećajući Netanyahua da mu je pružao podršku i u periodima kada je bio izložen oštrim kritikama međunarodne javnosti.

Knjiga otkriva i da je njihov odnos navodno bio opterećen brojnim nesuglasicama. U ranije objavljenim dijelovima autori tvrde da je Trump u privatnim razgovorima tokom prvih mjeseci svog drugog mandata Netanyahua navodno nazivao „prevarantom“.

Do sada se ni Trump, ni njegova administracija, kao ni Netanyahu i njegov kabinet, nisu službeno oglasili povodom tvrdnji iznesenih u knjizi, zbog čega navodi autora ostaju nepotvrđeni, prenosi Novi.

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