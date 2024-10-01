Objavljen prvi broj poginulih potresu u Venecueli…

Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši još 700, dok su se zgrade urušavale u i oko glavnog grada Caracasa, rekla je privremena predsjednica Delcy Rodriguez.

Zemljotres jačine 7,2 stepena Rihterove skale pogodio je oko 160 km zapadno od Caracasa, a manje od minute kasnije uslijedio je potres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

Američki geodetski zavod (USGS), koristeći prediktivno modeliranje za procjenu broja poginulih, rekao je da će se najvjerovatnije raditi o hiljadama, sa značajnom vjerovatnoćom da će premašiti 10.000.

Rodriguez je rekla da početni brojevi ne uključuju žrtve iz države La Guaira, blizu Caracasa i mjesta gdje se nalazi gradski aerodrom, koji je najteže pogođen.

– Desetine zgrada su se srušile i trenutno provodimo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života koliko nam Bog dozvoli da spasimo – rekla je u nastupu na državnoj televiziji neposredno prije 1 sat ujutro po lokalnom vremenu u četvrtak.

– Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo našu poruku solidarnosti, a onim porodicama koje su izgubile voljene, ponovo potvrđujemo naše saučešće i podršku u ovim teškim satima – kazala je ona.

Zemlja je fokusirana na napore spašavanja, uključujući dolazak spasilačkih ekipa iz drugih zemalja u narednim satima, rekla je, dok se zahvaljivala liderima, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je u objavi na društvenim mrežama saopćio da su SAD spremne, voljne i sposobne da pomognu u katastrofi.

– Dva velika zemljotresa koja su upravo pogodila veliki narod Venecuele su ogromnih razmjera i izazvala su razoran broj žrtava – rekao je Trump, koji je naredio hapšenje venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u nasilnoj raciji u januaru, pišu Vijesti.

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