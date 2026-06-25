Razoran potres u Venecueli, rušile se zgrade: Veliki broj mrtvih

U Venecueli je proglašeno vanredno stanje nakon što su dva snažna potresa u razmaku od nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas.Prema službenim podacima, prvi potres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 po Richteru.Duž obale u mjestu Catia La Mar doslovno nijedna zgrada nije ostala čitava. Slavni hotel Eduard’s potpuno se srušio.Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social povodom katastrofe u Venecueli.”Dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venecuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih”, napisao je Trump. Poručio je i da su Sjedinjene Države spremne odmah reagirati.Predsjednica Rodríguez izrazila je saučešće žrtvama i njihovim porodica, no u svom prvom obraćanju javnosti nije precizirala tačan broj poginulih. Američki geološki institut (USGS) već je izdao dramatično upozorenje, navodeći da se očekuje iznimno velik broj ljudskih žrtava i golema materijalna šteta te da je “katastrofa po svemu sudeći širokih razmjera”,pišu Vijesti

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