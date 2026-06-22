Policija u stanu bolničara pronašla ljudske lobanje, mozak i druge ostatke

Mađarska policija saopćila je da je u stanu bolničkog radnika u Budimpešti pronašla prepariranu ljudsku kožu, lobanje i druge ljudske ostatke.

Tokom ispitivanja 30-godišnjak je priznao da je od pojedinih dijelova ljudskog tijela pripremao hranu koju je jeo, a osumnjičen je za nedozvoljenu upotrebu ljudskog tijela.

Tokom istrage utvrđeno je da je 30-godišnjaka zanimala anatomija i patologija te da je često secirao životinje. Policija sumnja da je do ljudskih ostataka dolazio preko svojeg radnog mjesta, ali i iskapanjem tijela na napuštenim grobljima u Mađarskoj i Slovačkoj. O svom “hobiju” pričao je porodici, a svoju je zbirku fotografisao.

Istražioci su ga uhapsili 17. juna, a nakon toga pretražili su mu nekretnine i automobil. Zaplijenili su računar, laptope, tablete, mobitele, SIM kartice i uređaje za pohranu podataka.

Pronašli su preparirano ljudsko lice i kožu lica, kosti spremljene u kovčeg, cijelu potkoljenicu, mozak, šaku, lobanje te srce u tegli.

Za srce se još utvrđuje je li ljudskog ili životinjskog porijekla, a sve pronađene ostatke pregledat će sudski vještaci.

Bolničar je istražiocima rekao da ga posebno privlače dijelovi ljudskog tijela te da je od njih na različite načine pripremao hranu koju je i konzumirao.

Istražioci sada pokušavaju utvrditi porijeklo svakog pronađenog ostatka. Istražioci ne isključuju mogućnost da će protiv osumnjičenog biti podignute i dodatne kaznene prijave kada se dovrši vještačenje i utvrde sve okolnosti slučaja, pišu Vijesti.

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