Trump bijesan na naftne kompanije: “Odmah istraga zbog pljačke građana!”

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je u srijedu da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije zbog toga što, prema njegovim riječima, ne snižavaju cijene goriva na pumpama u skladu s padom cijena sirove nafte, te ih je optužio za „iskorištavanje“ potrošača.

Trump u objavi na društvenim mrežama nije naveo konkretne kompanije, a Bijela kuća i Ministarstvo pravde nisu odmah komentarisali slučaj.

Prema podacima objavljenim ranije ove sedmice, poboljšanje diplomatskih odnosa između SAD-a i Irana dovelo je do pada cijena goriva, a cijene benzina u SAD bilježe pad već šestu sedmicu zaredom.

Međutim, Trump je istakao da pad nije dovoljno brz niti proporcionalan padu cijena sirove nafte.

„Cijene goriva moraju početi padati mnogo brže nego što trenutno vidim!“, poručio je.

Njegova objava dolazi u trenutku kada su cijene goriva i dalje politički osjetljivo pitanje, posebno uoči izbora za Kongres.

Prosječna cijena benzina u SAD iznosila je oko 3,906 dolara po galonu, što je pad od više od 14 posto u odnosu na vrhunac u maju, ali i dalje značajno više nego u januaru.

Pad cijena sirove nafte dodatno je ubrzan nakon što su SAD i Iran postigli privremeni mirovni sporazum i ponovo otvorili strateški važan Hormuški moreuz, kroz koji je prije rata prolazila oko petina globalne nafte.

Trump je naveo da su „velike naftne kompanije“ dužne smanjiti cijene na pumpama u skladu s nižim troškovima sirove nafte, te ponovio optužbe.

Dodao je da je naložio Ministarstvu pravde da odmah pokrene provjere ove prakse, pišu Vijesti.

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