EU uvodi digitalni euro, cilj veća finansijska nezavisnost

Podaci Evropske centralne banke (ECB) pokazuju da Visa i Mastercard trenutno obrađuju 61 posto svih kartičnih plaćanja u eurozoni te gotovo sve prekogranične kartične transakcije. Zbog toga se posljednjih godina sve više govori o potrebi jačanja evropskog finansijskog suvereniteta.

Digitalni euro bio bi elektronski oblik novca koji izdaje i za koji garantuje ECB. Zamišljen je kao dopuna gotovini i postojećim bankarskim uslugama, a ne njihova zamjena.

Građani bi mogli koristiti digitalni novčanik za čuvanje digitalnih eura, uz ograničenje maksimalnog iznosa koje će naknadno biti određeno. Sistem bi omogućavao online i offline plaćanja, uz visok nivo zaštite privatnosti, tako da ECB ne bi mogla direktno identifikovati korisnike na osnovu njihovih transakcija.

Osnovnu infrastrukturu osiguravala bi ECB, dok bi komercijalne banke i pružaoci platnih usluga nudili usluge krajnjim korisnicima. Trgovci bi plaćali naknade koje bi, prema očekivanjima, bile niže od sadašnjih troškova kartičnog plaćanja.

Iz ECB-a su pozdravili odluku odbora, ističući da će digitalni euro istovremeno zaštititi gotovinu kao zakonsko sredstvo plaćanja i modernizovati evropski platni sistem,pišu Vijesti

Evropska unija nije jedina koja razvija digitalnu valutu centralne banke. Kina već koristi digitalni juan, dok je Rusija najavila da će digitalna rublja biti u funkciji od septembra.

Za razliku od Evrope, američki predsjednik Donald Trump odustao je od razvoja digitalnog dolara koji bi izdavale Federalne rezerve te je podržao razvoj privatnih stabilnih kriptovaluta (stablecoina), uglavnom vezanih za američki dolar.

O konačnom prijedlogu Evropski parlament trebao bi glasati početkom jula, nakon čega slijede pregovori s državama članicama, s ciljem postizanja konačnog dogovora do kraja godine.

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