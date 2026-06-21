Pregovori u Švicarskoj počinju, Iran prijeti blokadom Hormuškog moreuza

Prije polaska za Evropu, Vance je novinarima izjavio da se nada napretku u vezi s nuklearnim pitanjem, kao i postizanju pomaka kada je riječ o prekidu vatre u Libanu.

„Nadamo se da ćemo ostvariti napredak po pitanju nuklearnog programa i primirja u Libanu. To su dvije ključne teme na koje ćemo biti fokusirani“, rekao je Vance.

Nastavak pregovora bio je planiran za petak u Švicarskoj, ali je u posljednjem trenutku odgođen nakon što je Izrael izveo smrtonosne napade u Libanu poslije pogibije četvorice svojih vojnika u borbama.

Washington je kasnije u petak objavio obnovu primirja, što je bio jedan od uslova preliminarnog sporazuma s Iranom. Međutim, izraelske snage i borci Hezbollaha ponovo su se sukobili u subotu, pri čemu su obje strane optužile jedna drugu za kršenje primirja.

Pozivajući se na, kako navode, „kršenje sporazuma od strane SAD“ i „kontinuirano kršenje primirja na jugu Libana od strane cionističkog režima“, iranska centralna vojna komanda saopćila je da će „Hormuški moreuz biti zatvoren za pomorski saobraćaj“.

Hormuški moreuz predstavlja jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte i prirodnog gasa. Tokom većeg dijela rata bio je blokiran od strane Irana, što je izazvalo snažne poremećaje na globalnim energetskim tržištima.

Teheran je pristao na njegovo ponovno otvaranje u okviru preliminarnog sporazuma koji su potpisali američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, nakon čega se pomorski promet počeo oporavljati.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila je nakon iranske objave da je siguran prolaz kroz međunarodni plovni put i dalje očuvan te da su američke snage „prisutne i na oprezu“.

Trump je kasnije upozorio da bi Washington mogao uvesti vlastite naknade za prolazak kroz Hormuški moreuz ukoliko pregovarači ne uspiju postići konačni sporazum.

„Neće biti nikakvih naknada osim onih koje uvedu i od kojih korist bude imala Sjedinjene Američke Države“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Iranska delegacija stigla je u Švicarsku kasno u subotu, saopćili su državni mediji i švicarsko ministarstvo vanjskih poslova.

Portparol ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei rekao je da će delegacija “zahtijevati provedbu obaveza druge strane” prema sporazumu

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