10. dan Svjetskog prvenstva: Utakmice drugog kola u grupama E i F

Na programu su četiri utakmice 2. kola Svjetskog prvenstva u grupama D i F. Derbi između Nizozemske i Švedske otvara subotnji program Svjetskog prvenstva, Ekvador dočekuje Curacao, Njemačka čeka duel protiv Obale Slonovače, posljednji na teren će fudbaleri Tunisa i Japana.

NIZOZEMSKA-ŠVEDSKA

Derbi susret između Nizozemske i Švedske otvara subotnji program Svjetskog prvenstva. Meč počinje u 19 sati.

Nizozemska u ovaj susret ulazi nakon burnog perioda priprema i remija protiv Japana u prvom kolu. „Oranje“ su pod pritiskom jer nisu osvojili maksimalan broj bodova iako su imali veći posjed lopte u Dalasu (Dallasu). Ekipa je trenutno u promjenljivoj formi, uz pobjedu nad Uzbekistanom i poraz od Alžira u prijateljskim susretima.

Kapiten Virdžil Van Dajk (Virgil van Dijk) ostaje ključna figura tima, postignuvši važan pogodak protiv Japana. Ipak, Ronald Kuman (Koeman) mora tražiti nova rješenja jer nema na raspolaganju povrijeđene Ksavi Simonsa (Xavija Simonsa) i Jurin Timbera (Jurrïena Timbera), što će se svakako osjetiti na igri tima.

Nizozemska je izborila 12. nastup na Svjetskim prvenstvima. Dosada su igrali 3 finala, 2 četvrtfinala, dva meča za 3. mjesto.

Švedska je otvorila prvenstvo impresivnom pobjedom nad Tunisom i trenutno je lider grupe F. Tim Grejem Potera (Grahama Pottera) pronašao je pravi ritam baš na vrijeme, nakon slabijih pripremnih utakmica protiv Norveške i Grčke. Napadač Viktor Jokeres (Viktor Gyökeres) ponovo je potvrdio svoj izvanredan učinak golom i asistencijom, te ostaje glavni adut u napadu. Ipak, Šveđani su oslabljeni jer ne mogu računati na Emila Fošberija (Emila Forsberga) koji je van stroja zbog povrede kuka.

Švedska je igra svoje trinaesti Mundijal. Dosada su igrali jedno finale, dva polufinala i dva četvrtfinala,piše Avaz

Nizozemska i Švedska odigrale su dosada 24 meča. Nizozemska je pobijedila 10 puta, 6 mečeva je završilo remijem, a Švedska je ostvarila 8 pobjeda.

Meč se igra na „NRG stadium“ u Hjustonu, a glavni sudac na meču je Majkl Oliver (Michael Oliver) iz Engleske. NJEMAČKA-OBALA SLONOVAČE

Njemačka i Obala Slonovače sastaju se u 22 sata u ključnom duelu grupe E na Svjetskom prvenstvu. Obje selekcije su pobjedom otvorile takmičenje, pa bi trijumf u ovom meču značio prolazak u narednu rundu.

Njemačka je otvorila prvenstvo na impresivan način, ubjedljivo savladavši Kurasao. Ekipa Juliana Nagelsmana odigrala je napadački savršen meč, u kojem su Kai Haverc (Havertz) i Deniz Undav predvodili ofanzivu. To je bila deseta uzastopna pobjeda reprezentacije, a u većini tih utakmica Njemačka je postizala više od dva gola. Očekuje se da Julian Nagelsman zadrži istu startnu postavu, iako Deniz Undav ozbiljno konkuriše za mjesto među starterima u redovima četverostrukog prvaka, nakon odličnog ulaska s klupe,piše Avaz

Obala Slonovače dolazi na „BMO Field“ nakon minimalne pobjede protiv Ekvadora. Timski disciplinovana igra i čvrsta odbrana bili su ključ uspjeha, uz gol Ahmada Diala koji je ušao s klupe i donio odlučujući trenutak. Ekipa Emers Faea (Emersea Faéa) u odličnoj je formi, s osam pobjeda u posljednjih deset mečeva, ali ih sada očekuje najteži ispit protiv raspoložene Njemačke. Dialo bi mogao dobiti priliku od prve minute nakon što je odlučio prethodni susret.

Njemačka djeluje izuzetno uvjerljivo i puni su samopouzdanja nakon furioznog starta. Obala Slonovače će vjerovatno igrati zatvorenije i tražiti prilike iz kontri, ali sami kvalitet i efikasnost Njemačke reprezentacije može im donijeti novu pobjedu i osigurati plasman u narednu rundu. Meč se igra na stadionu „BMO Field“ u Torontu. Glavni sudac na ovom meču je Huan Benites (Juan Benitez) iz Paragvaja.EKVADOR – KURASAO

Treći meč igra se u 2 sata iza ponoći, a sastaju se Ekvador i Kurisao (Curacao). Nakon uzbudljivog starta turnira, obje selekcije svjesne su da bi novi neuspjeh značajno smanjio njihove šanse da izbore plasman u nokaut fazu.

Ekvador stiže u Kanzas tražeći brzu reakciju nakon razočaravajućeg početka takmičenja i poraza od Obale Slonovače u prvom kolu. Iako su izgubili minimalnim rezultatom, izabranici Sebastijana Bekaseke (Sebastiana Beccacecea) pokazali su čvrstu i disciplinovanu igru u odbrani, ali im je ponovo nedostajalo odlučnosti u završnici. Odbrana ostaje najveća snaga ove reprezentacije, što potvrđuje i podatak da su u kvalifikacijama primili samo pet golova. Ipak, Sebastijan Bekaseke bi ovog puta mogao napraviti određene izmjene u ofanzivi. Nakon blijedog nastupa Alana Minde, očekuje se da bi brzonogi Nilson Angulo mogao dobiti priliku na desnom krilu kako bi donio više kreativnosti i direktnosti u napad.

S druge strane, Kurasao dolazi u Mizuri ponosan uprkos teškom porazu u debiju protiv Njemačke. Iako su poraženi s velikom razlikom, ova mala karipska zemlja već je ušla u historiju kao najmanja po broju stanovnika i površini koja je ikada igrala na Svjetskom prvenstvu. Uprkos svemu, pritisak je minimalan, a tim Dika Advakata (Dicka Advocaata) nastavlja uživati u ovom nesvakidašnjem putovanju.

Sve osim ubjedljive pobjede Ekvadora bilo bi ogromno iznenađenje. Razlika u fizičkoj spremi, taktičkoj organizaciji i individualnom kvalitetu jasno je na strani Južnoamerikanaca. Očekuje se da Bekasekeova ekipa krene agresivno od samog početka i pokuša rano probiti odbranu protivnika.

Meč se igra na „Arrowhead stadium“, a glavni sudac na ovom meču je Ma Ning iz Kine.

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