Voz iskočio iz šina nakon snažnog nevremena…

Voz je iskočio iz šina nedaleko od Monmoutha u američkoj saveznoj državi Illinois, nakon što su snažne oluje u srijedu pogodile to područje.

Nekoliko vagona potpuno je izletjelo iz šina. Snimci dronom kompanije “Western Illinois Land Development” prikazuju razmjere nesreće, s više vagona izvan šina i obje glavne željezničke linije koje su, čini se, blokirane. Šteta se proširila i na obližnja poljoprivredna polja.

Alec Marty, stanovnik Monmoutha, rekao je da je tokom oluje doživio vjetrove pravolinijskog tipa.

– Onda su niotkuda došli jaki pravolinijski vjetrovi. Mislio sam da je možda tornado, pa sam rekao svima da siđu u podrum. Supruga i ja smo sišli dolje i pripremili se za ono što je moglo biti nešto ozbiljno, ali se na kraju ispostavilo da nije bilo tako strašno – rekao je Marty.

Marty je kazao da je za nesreću saznao od prijatelja.

– Zapravo sam dobio poruku od prijatelja. Rekao mi je za to, pa sam izašao da pogledam i u početku nisam mogao vjerovati. Kada sam došao tamo i vidio šta se dogodilo, bio sam šokiran što su obje glavne pruge potpuno onesposobljene. Izgleda da je kompletan saobraćaj BNSF-a trenutno obustavljen – rekao je.

Ekipe su bile na terenu i radile na uklanjanju ostataka, popravci šina i uspostavljanju željezničkog saobraćaja, pišu Vijesti.

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