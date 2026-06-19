Pregovori u posljednji čas pali: SAD i Iran otkazali sastanak u Švicarskoj

Odluku o otkazivanju putovanja donio je američki potpredsjednik J. D. Vance, koji je trebao predvoditi delegaciju SAD u Švicarskoj. Iz Bijele kuće je potvrđeno da su tehničke pripreme za razgovore i dalje bile u toku, ali da ključni detalji nisu bili usaglašeni.

Portparol američke administracije poručio je da je američka strana spremna za nastavak pregovora čim se stvore uslovi, naglašavajući da su logistički izazovi u ovakvim procesima česti i složeni. Dodao je da će javnost biti blagovremeno obaviještena o narednim koracima.

Iako je Vance ranije najavljivao put u Švicarsku i početak tehničkih razgovora tokom vikenda, konačna odluka o odgađanju donesena je u vrlo kratkom roku, što je izazvalo iznenađenje i u diplomatskim krugovima i među medijima koji su već bili spremni za njegovo putovanje.

Prema dostupnim informacijama, i iranska strana je tražila dodatne garancije o provođenju privremenih dogovora prije nastavka pregovora, dok pojedini izvori navode da su regionalne tenzije dodatno utjecale na odgađanje,pišu Vijesti

U međuvremenu, iako je ranije postignut okvirni dogovor koji je trebao otvoriti put daljnjim pregovorima o iranskom nuklearnom programu, ostaje neizvjesno kada će se tehnički razgovori zaista nastaviti i u kojem formatu će biti organizovani.

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